Per quant de temps és bona una vacuna contra la teula?

[Ciutat, Estat] - El herpes zoster, també conegut com a herpes zoster, és una infecció viral dolorosa causada pel virus de la varicel·la-zoster, el mateix virus que causa la varicel·la. Normalment afecta persones grans i persones amb sistemes immunitaris debilitats. Per prevenir aquesta condició debilitant, hi ha disponible una vacuna contra el teules. Però, quant de temps dura la protecció d'aquesta vacuna? Anem a esbrinar.

La vacuna contra la teula, també coneguda com Zostavax, va ser la primera vacuna aprovada per l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA) per prevenir la teulada. Tanmateix, el 2017, es va introduir una vacuna nova i més eficaç anomenada Shingrix. Shingrix és ara la vacuna preferida recomanada pels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) per a la prevenció del herpes zoster.

Quant de temps proporciona protecció la vacuna Shingrix?

Segons els CDC, la vacuna Shingrix proporciona una forta protecció contra el teules i les seves complicacions. Els assaigs clínics han demostrat que la vacuna és més del 90% eficaç per prevenir el herpes zoster en persones de 50 anys o més. La protecció proporcionada per la vacuna Shingrix dura diversos anys, amb estudis que demostren que segueix sent altament eficaç durant almenys quatre anys després de la vacunació.

Cal una injecció de reforç?

Tot i que la vacuna Shingrix ofereix una protecció duradora, el CDC recomana una segona dosi per garantir la màxima efectivitat. La segona dosi s'ha d'administrar de dos a sis mesos després de la primera dosi. La injecció de reforç ajuda a millorar i allargar la resposta immune, proporcionant una protecció continuada contra les teules.

Què passa amb la vacuna més antiga, Zostavax?

La vacuna més antiga, Zostavax, encara està disponible, però ja no és l'opció preferida. Zostavax proporciona protecció contra les teules durant uns cinc anys, però la seva eficàcia disminueix amb el temps. Si prèviament heu rebut la vacuna contra Zostavax, el CDC recomana obtenir la vacuna Shingrix per garantir una millor protecció contra el teules.

En conclusió, la vacuna Shingrix és altament eficaç per prevenir el teules i les seves complicacions. Amb la seva protecció de llarga durada, les persones poden gaudir de tranquil·litat durant diversos anys després de la vacunació. Recordeu consultar amb el vostre proveïdor d'atenció mèdica per determinar el millor calendari de vacunació per a vosaltres i per assegurar-vos que rebeu la informació més actualitzada sobre la prevenció de la teula.

FAQ:

P: Què és la teulada?

R: El teules és una infecció viral dolorosa causada pel virus de la varicel·la-zoster, el mateix virus que causa la varicel·la.

P: Què és la vacuna Shingrix?

R: La vacuna Shingrix és una vacuna altament eficaç aprovada per la FDA per prevenir el herpes zoster. És la vacuna preferida recomanada pels CDC.

P: Quant de temps proporciona protecció la vacuna Shingrix?

R: La vacuna Shingrix proporciona una forta protecció contra la teulada durant almenys quatre anys després de la vacunació.

P: Necessito una vacuna de reforç?

R: Sí, el CDC recomana una segona dosi de la vacuna Shingrix per garantir la màxima efectivitat. La segona dosi s'ha d'administrar de dos a sis mesos després de la primera dosi.

P: Què passa amb la vacuna més antiga, Zostavax?

R: Zostavax encara està disponible, però ja no és l'opció preferida. Proporciona protecció contra les teules durant uns cinc anys, però la seva eficàcia disminueix amb el temps. Es recomana obtenir la vacuna Shingrix per a una millor protecció.