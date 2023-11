By

Quant de temps el COVID es manté positiu al teu cos?

A mesura que la pandèmia de la COVID-19 continua afectant comunitats a tot el món, moltes persones es pregunten quant de temps pot romandre detectable el virus al seu cos. Comprendre la durada d'un resultat positiu de la prova de COVID-19 és crucial per a les persones, els professionals sanitaris i les autoritats de salut pública per igual. Aprofundim en aquest tema i abordem algunes preguntes freqüents.

Quant de temps es pot detectar la COVID-19 al cos?

La durada durant la qual es pot detectar la COVID-19 al cos varia d'una persona a una altra. Segons els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC), la majoria de les persones que contracten el virus tindran positiu en els primers dies després de la infecció. No obstant això, el virus pot romandre detectable fins a tres mesos en alguns casos, especialment en persones amb sistemes immunitaris debilitats o aquelles que pateixen una malaltia prolongada.

Quins factors influeixen en la durada d'un resultat positiu de la prova?

Diversos factors poden influir en el temps que la COVID-19 roman detectable al cos. Aquests inclouen la gravetat de la infecció, la resposta immune de l'individu i el tipus de prova utilitzat per a la detecció. Les proves de PCR, que detecten el material genètic del virus, són generalment més sensibles i poden detectar el virus durant un període més llarg en comparació amb les proves ràpides d'antigen, que detecten proteïnes virals específiques.

Algú encara pot propagar el virus després de donar positiu?

Sí, les persones poden propagar el virus fins i tot després de donar positiu. La presència de material genètic viral no indica necessàriament que la persona sigui contagiosa. Tanmateix, és crucial seguir les instruccions dels professionals sanitaris i les autoritats de salut pública pel que fa als protocols d'aïllament i quarantena per evitar la possible propagació del virus a altres persones.

Quan es pot considerar una persona no infecciosa?

Determinar quan algú ja no és contagiós depèn de diversos factors, inclosos els símptomes, els resultats de les proves i l'orientació dels professionals sanitaris. En general, les persones amb símptomes lleus a moderats de la COVID-19 es poden considerar no infeccioses 10 dies després de l'aparició dels símptomes, sempre que hagin estat sense febre durant almenys 24 hores sense utilitzar medicaments per reduir la febre. Tanmateix, les persones amb malalties greus o aquelles que estan immunodeprimides poden requerir un període d'aïllament més llarg.

En conclusió, la durada durant la qual la COVID-19 es manté detectable al cos pot variar d'una persona a una altra. Tot i que la majoria de persones donaran positiu durant els primers dies després de la infecció, el virus pot persistir fins a tres mesos en alguns casos. És essencial seguir les indicacions dels professionals sanitaris i de les autoritats de salut pública per evitar la propagació del virus, fins i tot després de donar positiu. Manteniu-vos informat, mantingueu-vos segur i continueu prioritzant la vostra salut i el benestar dels que us envolten.