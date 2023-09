Música Dolby Atmos: revolucionant l'experiència d'àudio

By

Dolby Atmos, desenvolupat per l'empresa de tecnologia d'àudio Dolby, s'ha convertit en un canviador de jocs a la indústria de l'entreteniment. Conegut principalment pel seu ús en pel·lícules i teatres, Dolby Atmos ara ha ampliat el seu abast al món de la música, creant una experiència d'àudio revolucionària.

John Couling, el cap de la divisió d'entreteniment de Dolby, explica que Dolby Atmos Music va més enllà del format estèreo tradicional. Mentre que l'estèreo combina tota la música en canals d'àudio esquerre i dret, Dolby Atmos Music adopta un enfocament diferent. Separa diversos instruments i veus i els mou entre i al voltant dels dos canals, creant un so més immersiu i tridimensional.

Tot i que Dolby Atmos Music ja s'està integrant en productes d'electrònica de consum i serveis de reproducció de música, encara no ha estat àmpliament adoptat per plataformes multimèdia com ara les emissions de notícies. Tanmateix, la necessitat de demostrar els seus beneficis als espectadors és essencial.

Mitjançant l'ús de Dolby Atmos Music, els oients poden experimentar la música com si estiguessin a la sala amb els músics. Els moviments dinàmics dels instruments i les veus creen una major sensació de presència, fent que l'experiència auditiva sigui més rica i atractiva.

L'expansió de Dolby Atmos a l'àmbit de la música marca un canvi significatiu en la manera com consumim contingut d'àudio. Introdueix un nivell de profunditat i consciència espacial que abans no era possible amb els formats estèreo tradicionals.

A mesura que Dolby Atmos Music guanya més força, s'espera que revolucioni la indústria musical i transformi la manera com percebem i gaudim de la música. Amb la seva capacitat per crear un entorn d'àudio immersiu i envoltant, Dolby Atmos Music es convertirà en el nou estàndard per a la producció i el consum de música.

