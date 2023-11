Com suprimiu les aplicacions que no es poden esborrar a Samsung?

Les aplicacions que no es poden esborrar poden ser una molèstia en qualsevol telèfon intel·ligent, inclosos els dispositius Samsung. Aquestes aplicacions preinstal·lades, també conegudes com bloatware, sovint ocupen un espai d'emmagatzematge valuós i no es poden eliminar fàcilment. Tanmateix, hi ha alguns mètodes que podeu provar per suprimir aquestes aplicacions tossudes i recuperar l'emmagatzematge del vostre dispositiu.

Una opció és desactivar l'aplicació. La desactivació d'una aplicació bàsicament l'amaga del calaix d'aplicacions del dispositiu i evita que s'executi en segon pla. Per desactivar una aplicació en un dispositiu Samsung, aneu a Configuració, després a Aplicacions i seleccioneu l'aplicació que voleu desactivar. A partir d'aquí, toqueu el botó Desactivar. Tingueu en compte que la desactivació d'una aplicació pot provocar que algunes característiques o funcionalitats no estiguin disponibles.

Si desactivar l'aplicació no és suficient, podeu provar d'utilitzar una aplicació de tercers per desinstal·lar-la. Hi ha diverses aplicacions disponibles a Google Play Store que afirmen poder eliminar el bloatware. Aquestes aplicacions sovint requereixen accés d'arrel, el que significa que cal tenir privilegis administratius al dispositiu. Tanmateix, l'arrelament del dispositiu pot anul·lar la garantia i pot causar altres problemes, així que procediu amb precaució.

Un altre mètode per eliminar aplicacions que no es poden esborrar és utilitzar Android Debug Bridge (ADB). ADB és una eina de línia d'ordres que us permet comunicar-vos amb el vostre dispositiu Android des d'un ordinador. Si connecteu el vostre dispositiu Samsung a un ordinador i utilitzeu ordres ADB, podeu desinstal·lar aplicacions del sistema que d'una altra manera no es poden treure. Aquest mètode requereix alguns coneixements tècnics i pot ser arriscat si no es fa correctament, per la qual cosa es recomana per a usuaris avançats.

FAQ:

P: Què són les aplicacions que no es poden suprimir?

R: Les aplicacions que no es poden esborrar, també conegudes com bloatware, són aplicacions preinstal·lades als telèfons intel·ligents que no es poden eliminar fàcilment per mitjans habituals.

P: Per què voldria suprimir les aplicacions que no es poden suprimir?

R: Les aplicacions que no es poden esborrar sovint ocupen espai d'emmagatzematge i es poden executar en segon pla, cosa que pot afectar el rendiment del dispositiu. Eliminar-los pot alliberar espai i millorar la funcionalitat general.

P: Puc suprimir aplicacions que no es puguin esborrar sense arrelar el meu dispositiu Samsung?

R: Desactivar l'aplicació és la manera més senzilla de "suprimir" una aplicació que no es pugui esborrar sense arrelar. Tanmateix, eliminar completament l'aplicació pot requerir accés root o utilitzar mètodes avançats com ADB.

P: És segur arrelar el meu dispositiu Samsung?

R: L'arrelament del dispositiu pot anul·lar la vostra garantia i pot provocar problemes de seguretat o d'estabilitat. Es recomana investigar a fons els riscos i els beneficis abans de procedir a l'arrelament.

En conclusió, tot i que suprimir aplicacions que no es poden suprimir als dispositius Samsung pot ser un repte, hi ha mètodes disponibles per recuperar l'emmagatzematge del dispositiu. Tant si es tracta de desactivar l'aplicació, utilitzar aplicacions de tercers o utilitzar ordres ADB, és important sospesar els riscos i els beneficis abans d'intentar qualsevol d'aquests mètodes.