Com es crea una carpeta oculta a l'iPhone?

En l'era digital actual, la privadesa s'ha convertit en una de les principals preocupacions per a molts usuaris de telèfons intel·ligents. Ja siguin fotos personals, documents confidencials o informació confidencial, la gent vol assegurar-se que les seves dades romanguin segures i amagades de mirades indiscretes. Si sou un usuari d'iPhone que voleu crear una carpeta oculta al vostre dispositiu, aquí teniu una guia pas a pas per ajudar-vos a mantenir els vostres fitxers privats.

1. Trieu un amagatall: Comenceu seleccionant una ubicació adequada al vostre iPhone on voleu crear la carpeta oculta. Això podria ser dins d'una aplicació existent o a la pantalla d'inici.

2. Crea una carpeta nova: Mantén premuda la icona de qualsevol aplicació a la pantalla d'inici fins que comencin a moure's. A continuació, arrossegueu una aplicació a una altra per crear una carpeta nova. Dóna un nom a la carpeta que no faci sospites.

3. Mou les aplicacions a la carpeta: Ara, moveu les aplicacions que voleu amagar a la carpeta acabada de crear. Podeu fer-ho mantenint premuda la icona d'una aplicació i arrossegant-la a la carpeta.

4. Amaga la carpeta: Per ocultar la carpeta de mirades indiscretes, moveu-la a una pantalla d'inici secundària o terciària. Podeu fer-ho arrossegant la carpeta a la pantalla més dreta o fent lliscar el dit cap a l'esquerra fins arribar a la ubicació desitjada.

FAQ:

P: Algú encara pot trobar la meva carpeta oculta?

R: Tot i que aquest mètode ofereix un nivell bàsic de privadesa, no és infal·lible. És possible que els usuaris experts encara puguin trobar la carpeta oculta cercant el vostre dispositiu o utilitzant determinades aplicacions de tercers.

P: Puc protegir amb contrasenya la carpeta oculta?

R: Malauradament, iOS no ofereix una funció integrada per protegir les carpetes amb contrasenya. Tanmateix, podeu utilitzar aplicacions de tercers de l'App Store que proporcionin mesures de seguretat addicionals.

P: Amagar aplicacions afectarà la seva funcionalitat?

R: No, amagar aplicacions en una carpeta no afectarà la seva funcionalitat. Encara podeu accedir-hi i utilitzar-los com ho faríeu normalment.

Seguint aquests senzills passos, podeu crear una carpeta oculta al vostre iPhone i afegir una capa addicional de privadesa a les vostres dades personals. Tanmateix, és important recordar que aquest mètode no és infal·lible i, si teniu informació molt sensible, és recomanable explorar opcions de seguretat més sòlides.