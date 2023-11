Com comproveu què s'està executant en segon pla?

En el ritme ràpid del món digital actual, no és estrany que els nostres dispositius tinguin diverses aplicacions que s'executen simultàniament en segon pla. Tot i que això pot ser convenient, també pot provocar problemes de rendiment o fins i tot problemes de privadesa. Aleshores, com podeu comprovar què s'està executant en segon pla al vostre dispositiu? Anem a esbrinar.

Comprovació dels processos en execució a Windows:

A Windows, podeu utilitzar el Gestor de tasques per veure quins processos s'estan executant en segon pla. Simplement premeu Ctrl+Maj+Esc o feu clic amb el botó dret a la barra de tasques i seleccioneu “Administrador de tasques”. A la finestra del Gestor de tasques, navegueu a la pestanya "Processos" o "Detalls" per veure la llista de processos en execució. Aquí podeu identificar les aplicacions que necessiten recursos o qualsevol activitat sospitosa.

Comprovació dels processos en execució a macOS:

A macOS, podeu utilitzar el Monitor d'activitat per comprovar els processos en execució. Per accedir-hi, obriu la carpeta "Aplicacions", després aneu a "Utilitats" i inicieu "Monitor d'activitat". A la finestra del Monitor d'activitat, feu clic a la pestanya "CPU" o "Memòria" per veure la llista de processos actius. Això us permet supervisar l'ús dels recursos i identificar qualsevol problema potencial.

Comprovació dels processos en execució a Android:

Als dispositius Android, el procés pot variar segons la interfície personalitzada del fabricant. Tanmateix, la majoria de dispositius Android tenen una aplicació "Configuració" integrada. Obriu l'aplicació "Configuració" i, a continuació, navegueu a "Aplicacions" o "Aplicacions". Aquí trobareu una llista de totes les aplicacions instal·lades, incloses les que s'executen en segon pla. Toqueu una aplicació per veure'n els detalls i forçar-la si cal.

Comprovació dels processos en execució a iOS:

Als dispositius iOS, no podeu veure directament els processos en execució com en altres plataformes. Tanmateix, podeu comprovar quines aplicacions han estat actives recentment. Feu doble clic al botó d'inici (o feu lliscar cap amunt des de la part inferior en dispositius sense botó d'inici) per accedir al commutador d'aplicacions. Aquí, veureu una llista d'aplicacions utilitzades recentment, que indica quines probablement s'executen en segon pla.

Preguntes més freqüents (FAQ):

P: Què són els processos de fons?

R: Els processos en segon pla es refereixen a aplicacions o tasques que s'estan executant al dispositiu sense que s'utilitzin activament ni es puguin veure a la pantalla. Poden incloure processos del sistema, aplicacions que s'executen en segon pla o serveis que continuen funcionant fins i tot quan no els feu servir activament.

P: Per què hauria de comprovar què s'està executant en segon pla?

R: Comprovar els processos en execució us pot ajudar a identificar les aplicacions que consumeixen molts recursos que poden estar alentint el vostre dispositiu o consumint la bateria. També us pot ajudar a assegurar-vos que no s'executa cap aplicació sospitosa o no desitjada en segon pla, que pugui comprometre la vostra privadesa o seguretat.

P: Puc aturar tots els processos en segon pla?

R: Tot i que podeu aturar alguns processos en segon pla, és important tenir en compte que alguns processos del sistema són necessaris perquè el vostre dispositiu funcioni correctament. Aturar processos essencials pot provocar inestabilitat o interrompre el funcionament normal del dispositiu. Es recomana aturar només els processos que coneixeu o els que estan causant problemes.

En conclusió, ser conscient del que s'executa en segon pla al dispositiu us pot ajudar a optimitzar-ne el rendiment i garantir la vostra privadesa i seguretat. Mitjançant les eines adequades i seguint els passos esmentats anteriorment, podeu comprovar i gestionar fàcilment els processos en execució en diverses plataformes.