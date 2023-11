Com puc veure quines aplicacions s'estan executant en segon pla al meu Android?

En el ritme ràpid del món digital actual, els telèfons intel·ligents s'han convertit en una part integral de les nostres vides. Confiem en ells per a la comunicació, l'entreteniment i la productivitat. Amb el nombre creixent d'aplicacions disponibles per a la baixada, és essencial saber quines aplicacions s'estan executant en segon pla al dispositiu Android. Però, com podeu fer un seguiment d'aquestes aplicacions i assegurar-vos que no s'esgoten la bateria ni consumeixen recursos valuosos?

Per veure quines aplicacions s'estan executant en segon pla al vostre Android, seguiu aquests senzills passos:

1. Obriu l'aplicació "Configuració" al vostre dispositiu Android.

2. Desplaceu-vos cap avall i toqueu "Aplicacions" o "Aplicacions", segons el vostre dispositiu.

3. Aquí trobareu una llista de totes les aplicacions instal·lades al vostre dispositiu.

4. Cerqueu l'opció que diu "En execució" o "Serveis en execució" i toqueu-hi.

5. Ara veureu una llista de totes les aplicacions que s'executen actualment en segon pla.

En accedir a aquesta llista, podeu identificar quines aplicacions s'estan executant i consumint recursos al vostre dispositiu. Aquesta informació pot ser especialment útil si observeu que el vostre dispositiu funciona més lent de l'habitual o si la bateria s'esgota ràpidament.

FAQ:

P: Què significa quan una aplicació s'executa en segon pla?

R: Quan una aplicació s'executa en segon pla, vol dir que encara està activa i utilitza els recursos del sistema, encara que no l'utilitzeu activament. Això permet que les aplicacions realitzin tasques com ara rebre notificacions o actualitzar dades en segon pla.

P: Puc tancar les aplicacions que s'executen en segon pla?

R: Sí, podeu tancar les aplicacions que s'executen en segon pla per alliberar recursos del sistema i millorar el rendiment. Per fer-ho, simplement feu lliscar l'aplicació fora de la pantalla o toqueu el botó "X", depenent del vostre dispositiu.

P: Tancar les aplicacions que s'executen en segon pla estalviarà la bateria?

R: Tancar les aplicacions que s'executen en segon pla pot ajudar a estalviar la vida de la bateria, sobretot si les aplicacions consumeixen molts recursos. Tanmateix, algunes aplicacions poden reiniciar-se automàticament en segon pla, per la qual cosa és essencial supervisar-les amb regularitat.

En conclusió, ser conscient de les aplicacions que s'executen en segon pla al dispositiu Android us pot ajudar a optimitzar el rendiment i allargar la durada de la bateria. Si seguiu els senzills passos descrits anteriorment, podeu fer un seguiment d'aquestes aplicacions i assegurar-vos que no afectin el rendiment del vostre dispositiu.