Com veig totes les aplicacions en execució al meu iPhone?

En el ritme ràpid del món digital actual, els telèfons intel·ligents s'han convertit en una part essencial de les nostres vides. Amb una multitud d'aplicacions disponibles al nostre abast, és fàcil perdre la pista del que s'està executant en segon pla als nostres iPhones. Tant si esteu buscant tancar una aplicació que s'està esgotant la bateria o simplement si voleu saber què està actiu actualment, saber com veure totes les aplicacions en execució al vostre iPhone pot ser molt útil. Aquí teniu una guia pas a pas que us ajudarà a mantenir el control del vostre dispositiu.

Pas 1: Desbloquegeu el vostre iPhone i aneu a la pantalla d'inici.

Pas 2: Feu doble clic al botó d'inici. Aquesta acció mostrarà el commutador d'aplicacions, que mostra totes les aplicacions que s'executen actualment en segon pla.

Pas 3: Fes lliscar el dit cap a l'esquerra o cap a la dreta per navegar per les diferents targetes d'aplicacions. Cada targeta representa una aplicació en funcionament.

Pas 4: Per tancar una aplicació, llisca cap amunt i fora de la pantalla. Aquesta acció obligarà l'aplicació a sortir i eliminar-la de la llista d'aplicacions en execució.

És important tenir en compte que, generalment, les aplicacions de sortida forçada s'han de reservar per resoldre problemes o quan una aplicació no respon. iOS està dissenyat per gestionar l'activitat de les aplicacions de manera eficient, i és possible que les aplicacions que s'abandonin indistintament no millorin necessàriament el rendiment o la durada de la bateria.

Preguntes més freqüents (FAQ):

P: Què significa quan una aplicació s'executa en segon pla?

R: Quan una aplicació s'executa en segon pla, vol dir que encara està activa i consumint recursos del sistema, encara que no l'utilitzeu activament. Això permet que les aplicacions realitzin tasques com ara reproduir música, actualitzar la vostra ubicació o rebre notificacions.

P: Puc veure totes les aplicacions en execució als models d'iPhone més nous sense un botó d'inici?

R: Sí, als models d'iPhone més nous sense botó d'inici (com l'iPhone X i posteriors), podeu veure totes les aplicacions en execució fent lliscar cap amunt des de la part inferior de la pantalla i posant-vos en pausa al mig de la pantalla. Aquesta acció mostrarà el commutador d'aplicacions.

Seguint aquests senzills passos, podeu fer un seguiment de totes les aplicacions que s'executen al vostre iPhone. Recordeu utilitzar el commutador d'aplicacions de manera responsable i només forçar la sortida de les aplicacions quan sigui necessari. Mantingueu el control del vostre dispositiu i gaudiu d'una experiència d'usuari més fluida.