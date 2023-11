By

Com puc impedir que les aplicacions s'executin permanentment en segon pla?

Alguna vegada us heu adonat que fins i tot després de tancar una aplicació al vostre telèfon intel·ligent, continua funcionant en segon pla, consumint una valuosa durada de la bateria i alentint el vostre dispositiu? Si estàs cansat d'aquest inconvenient, tenim alguns consells que t'ajudaran a aturar permanentment que les aplicacions s'executin en segon pla.

En primer lloc, entenem què significa que una aplicació s'executi en segon pla. Quan obriu una aplicació al dispositiu, roman activa fins i tot quan canvieu a una altra aplicació o bloquegeu la pantalla. Això permet que les aplicacions realitzin tasques com ara rebre notificacions, actualitzar dades o reproduir música. Tot i que això pot ser útil per a determinades aplicacions, també pot esgotar la bateria i afectar el rendiment del dispositiu.

Per evitar que les aplicacions s'executin en segon pla, podeu seguir aquests passos:

1. En dispositius Android:

- Aneu a "Configuració" i seleccioneu "Aplicacions" o "Aplicacions".

- Trieu l'aplicació que voleu gestionar i toqueu-hi.

– Cerqueu l'opció "Bateria" o "Optimització de la bateria".

- Seleccioneu "No optimitzar" o "Optimitzar l'ús de la bateria" i desactiveu-lo per a l'aplicació escollida.

2. En dispositius iOS:

- Aneu a "Configuració" i seleccioneu "General".

- Toqueu "Actualització de l'aplicació en segon pla".

- Desactiveu l'interruptor de commutació de l'aplicació que voleu que no s'executi en segon pla.

Si seguiu aquests passos, podeu evitar que les aplicacions s'executin en segon pla i conservar els recursos del vostre dispositiu. Tanmateix, tingueu en compte que algunes aplicacions encara requereixen activitat en segon pla per funcionar correctament, com ara aplicacions de missatgeria o de navegació.

FAQ:

P: Aturar que les aplicacions s'executin en segon pla afectarà la seva funcionalitat?

R: En la majoria dels casos, deixar que les aplicacions s'executin en segon pla no afectarà la seva funcionalitat bàsica. Tanmateix, algunes aplicacions poden requerir activitat en segon pla perquè funcions específiques funcionin correctament.

P: Puc impedir que totes les aplicacions s'executin en segon pla alhora?

R: Malauradament, no hi ha cap configuració universal per impedir que totes les aplicacions s'executin en segon pla simultàniament. Haureu de gestionar individualment la configuració de l'activitat en segon pla de cada aplicació.

P: Fer que les aplicacions s'executin en segon pla millorarà el rendiment del meu dispositiu?

R: Sí, deixar que les aplicacions innecessàries s'executin en segon pla pot millorar el rendiment del dispositiu reduint l'ús de recursos i alliberant memòria.

En conclusió, prendre el control de quines aplicacions s'executen en segon pla pot millorar significativament l'experiència del vostre telèfon intel·ligent. Si seguiu els passos indicats, podeu aturar permanentment que les aplicacions s'executin en segon pla, estalviant la durada de la bateria i millorant el rendiment general.