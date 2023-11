Com puc suprimir permanentment aplicacions de les meves compres des d'aplicacions?

Com puc suprimir permanentment aplicacions de les meves compres integrades a l'aplicació?

En l'era digital actual, els telèfons intel·ligents s'han convertit en una part integral de les nostres vides i ens ofereixen una gran quantitat d'aplicacions per millorar les nostres rutines diàries. Tanmateix, a mesura que les nostres col·leccions d'aplicacions creixen, és possible que ens haguem de desordenar i eliminar les aplicacions que ja no utilitzem o que hem comprat mitjançant compres integrades a l'aplicació. Però, com podem suprimir permanentment aquestes aplicacions dels nostres dispositius? Anem a esbrinar.

Per començar, és important entendre la diferència entre suprimir una aplicació i suprimir les compres integrades d'una aplicació. Quan suprimiu una aplicació, s'elimina del vostre dispositiu, alliberant espai d'emmagatzematge. Tanmateix, és possible que les compres des de l'aplicació de l'aplicació, com ara funcions o contingut addicionals, encara estiguin enllaçades al vostre compte.

Per suprimir permanentment les compres integrades d'una aplicació, haureu de seguir uns quants passos. En primer lloc, obriu la botiga d'aplicacions associada al vostre dispositiu, com ara Apple App Store o Google Play Store. A continuació, aneu a la configuració del vostre compte, que normalment es troba a l'extrem superior dret de la pantalla. Des d'allà, seleccioneu "Comprat" o "Les meves aplicacions i jocs" per veure una llista de les vostres aplicacions baixades.

Un cop hàgiu localitzat l'aplicació de la qual voleu eliminar les compres integrades a l'aplicació, toqueu-la per accedir-hi. Busqueu una opció que us permeti gestionar o eliminar les compres des de l'aplicació. Aquesta opció pot variar segons la botiga d'aplicacions i l'aplicació en si. Seguiu les instruccions per suprimir permanentment les compres integrades a l'aplicació associades a l'aplicació.

FAQ:

P: La supressió de les compres integrades d'una aplicació afectarà la meva capacitat per utilitzar l'aplicació?

R: Si suprimiu les compres des de l'aplicació, només s'eliminaran funcions o contingut addicionals que hàgiu comprat. Encara podreu utilitzar l'aplicació, però sense els avantatges de les compres eliminades.

P: Puc obtenir un reembossament per compres des de l'aplicació suprimides?

R: Les polítiques de reemborsament per a compres integrades a l'aplicació varien segons la botiga d'aplicacions i el desenvolupador de l'aplicació. Es recomana consultar la política de reemborsament abans de fer qualsevol compra.

P: Puc tornar a baixar les compres des de l'aplicació suprimides?

R: En la majoria dels casos, podreu tornar a baixar les compres des de l'aplicació suprimides sense cap càrrec addicional. Tanmateix, és possible que això no sigui possible per a totes les aplicacions, per la qual cosa és millor consultar amb la botiga d'aplicacions o amb el desenvolupador de l'aplicació.

En conclusió, per suprimir permanentment aplicacions de les vostres compres integrades a l'aplicació requereix navegar per la botiga d'aplicacions del vostre dispositiu i gestionar la configuració del vostre compte. Si seguiu els passos adequats, podeu desordenar el vostre dispositiu i eliminar les compres des de l'aplicació no desitjades, alliberant espai i racionalitzant la vostra col·lecció d'aplicacions.