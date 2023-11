Com puc eliminar permanentment una aplicació del meu iPhone i les seves dades?

En l'era digital actual, els nostres telèfons intel·ligents s'han convertit en una part integral de les nostres vides. Confiem en ells per a la comunicació, l'entreteniment i la productivitat. No obstant això, a mesura que les nostres col·leccions d'aplicacions creixen, és possible que volem desencallar els nostres dispositius suprimint permanentment les aplicacions innecessàries i les dades associades. Si us pregunteu com fer-ho al vostre iPhone, continueu llegint per obtenir una guia pas a pas.

En primer lloc, és important entendre la diferència entre suprimir una aplicació i descarregar-la. Quan suprimiu una aplicació, l'elimineu completament del dispositiu, incloses totes les seves dades. D'altra banda, la descàrrega d'una aplicació s'elimina l'aplicació en si, però manté les seves dades intactes, la qual cosa permet reinstal·lar-la més tard sense perdre cap informació.

Per suprimir permanentment una aplicació del vostre iPhone, seguiu aquests senzills passos:

1. Localitzeu l'aplicació que voleu suprimir a la vostra pantalla d'inici.

2. Manteniu premuda la icona de l'aplicació fins que comenci a vibrar.

3. Toqueu la icona "X" que apareix a l'extrem superior esquerre de l'aplicació.

4. Apareixerà un missatge emergent que us demanarà si voleu suprimir l'aplicació. Confirmeu la vostra decisió tocant "Suprimeix".

Un cop hàgiu completat aquests passos, l'aplicació se suprimirà permanentment del vostre iPhone i totes les dades associades s'eliminaran.

FAQ:

P: Puc recuperar una aplicació suprimida i les seves dades?

R: No, un cop suprimiu una aplicació, no es pot recuperar tret que tingueu una còpia de seguretat del vostre dispositiu que inclogui l'aplicació i les seves dades.

P: Suprimir una aplicació alliberarà espai d'emmagatzematge al meu iPhone?

R: Sí, la supressió d'aplicacions pot ajudar a alliberar espai d'emmagatzematge al dispositiu, sobretot si l'aplicació tenia una gran quantitat de dades associades.

P: Què passa si suprimeixo una aplicació per error?

A: No et preocupis! Podeu tornar a instal·lar fàcilment qualsevol aplicació que suprimiu accidentalment de l'App Store. Tanmateix, les dades de la vostra aplicació no es recuperaran tret que tingueu una còpia de seguretat.

En conclusió, suprimir aplicacions innecessàries del vostre iPhone és un procés senzill que pot ajudar a desordenar el vostre dispositiu i alliberar espai d'emmagatzematge. Només recordeu que heu de ser prudents quan suprimiu aplicacions, ja que les seves dades no es poden recuperar un cop suprimides.