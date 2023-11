Com puc desfer-me de les aplicacions no desitjades al meu telèfon Android?

Si sou un usuari d'Android, és possible que us hàgiu trobat amb un calaix d'aplicacions desordenat, ple d'aplicacions que ja no feu servir o que mai no heu volgut. Afortunadament, eliminar aplicacions no desitjades del vostre telèfon Android és un procés relativament senzill. Aquí teniu una guia pas a pas per ajudar-vos a desordenar el vostre dispositiu i recuperar un valuós espai d'emmagatzematge.

1. Identifiqueu les aplicacions no desitjades: Comenceu identificant les aplicacions que voleu eliminar. Aquestes podrien ser aplicacions preinstal·lades que venien amb el telèfon o aplicacions que heu baixat però que ja no les necessiteu. Podeu trobar una llista de totes les vostres aplicacions instal·lades si aneu a la configuració del vostre telèfon i seleccioneu l'opció "Aplicacions" o "Aplicacions".

2. Desinstal·lar mitjançant la configuració: Un cop hàgiu identificat les aplicacions no desitjades, torneu a la llista d'aplicacions i toqueu l'aplicació que voleu eliminar. Això us portarà a la pàgina de configuració de l'aplicació. Cerqueu el botó "Desinstal·la" o "Elimina" i toqueu-lo. Confirmeu la vostra acció quan se us demani i l'aplicació es desinstal·larà del vostre dispositiu.

3. Desinstal·la a través del calaix d'aplicacions: Alternativament, també podeu desinstal·lar aplicacions directament des del calaix d'aplicacions. Obriu el calaix d'aplicacions fent lliscar cap amunt o cap avall a la pantalla d'inici i, a continuació, cerqueu l'aplicació que voleu eliminar. Manteniu premuda la icona de l'aplicació fins que aparegui un menú i, a continuació, arrossegueu l'aplicació a l'opció "Desinstal·la" o "Elimina".

FAQ:

P: Puc desinstal·lar aplicacions preinstal·lades?

R: Tot i que algunes aplicacions preinstal·lades es poden desinstal·lar, d'altres només us permetran desactivar-les. Si desactiveu una aplicació, l'eliminarà del calaix d'aplicacions i evitarà que s'executi, però encara ocuparà espai d'emmagatzematge al dispositiu.

P: Què passa si desinstal·lo una aplicació per error?

A: No et preocupis! Si desinstal·leu una aplicació per error, sempre la podeu tornar a instal·lar des de Google Play Store o qualsevol altra font de confiança.

P: Puc tornar a instal·lar una aplicació que he desinstal·lat anteriorment?

R: Sí, podeu tornar a instal·lar qualsevol aplicació que hàgiu desinstal·lat sempre que encara estigui disponible a la botiga d'aplicacions o tingueu una còpia de seguretat del fitxer APK de l'aplicació.

Seguint aquests senzills passos, podeu eliminar fàcilment les aplicacions no desitjades del vostre telèfon Android, alliberant espai d'emmagatzematge i simplificant el vostre dispositiu. Per tant, seguiu endavant i desordena el vostre telèfon per crear una experiència mòbil més organitzada i eficient.