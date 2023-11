By

Com puc trobar i eliminar aplicacions ocultes a Windows 10?

En l'era digital actual, els nostres ordinadors estan plens de diverses aplicacions que ens ajuden amb les nostres tasques diàries. Tanmateix, hi pot haver moments en què sense saber-ho instal·lem aplicacions ocultes als nostres sistemes Windows 10. Aquestes aplicacions ocultes poden consumir recursos valuosos del sistema i comprometre la nostra privadesa. Aleshores, com podem trobar i eliminar aquestes aplicacions ocultes? Explorem alguns mètodes per abordar aquest problema.

Trobar aplicacions amagades:

Per descobrir aplicacions amagades al vostre ordinador amb Windows 10, podeu seguir aquests passos:

1. Obriu el menú Inici i feu clic a "Configuració".

2. A la finestra Configuració, seleccioneu "Aplicacions".

3. A la secció Aplicacions i funcions, torneu a fer clic a "Aplicacions i funcions".

4. Desplaceu-vos per la llista d'aplicacions instal·lades i cerqueu qualsevol aplicació sospitosa o desconeguda.

Eliminació d'aplicacions ocultes:

Un cop hàgiu identificat una aplicació oculta, podeu procedir a suprimir-la:

1. Feu clic amb el botó dret a l'aplicació que voleu eliminar i seleccioneu "Desinstal·la".

2. Seguiu les instruccions a la pantalla per completar el procés de desinstal·lació.

Preguntes més freqüents (FAQ):

P: Què són les aplicacions ocultes?

R: Les aplicacions ocultes són aplicacions de programari que s'instal·len en un ordinador però que no són fàcilment visibles ni accessibles per a l'usuari.

P: Com afecten les aplicacions ocultes al meu ordinador?

R: Les aplicacions ocultes poden consumir recursos del sistema, alentir el vostre ordinador i, potencialment, comprometre la vostra privadesa i seguretat.

P: Les aplicacions ocultes poden ser perjudicials?

R: Tot i que no totes les aplicacions ocultes són perjudicials, algunes poden contenir programari maliciós o programari espia que pot danyar el vostre ordinador o comprometre la vostra informació personal.

P: Com puc evitar que s'instal·lin aplicacions ocultes?

R: Per evitar que s'instal·lin aplicacions ocultes, és important que baixeu programari només de fonts de confiança i actualitzeu regularment el vostre programari antivirus.

En conclusió, trobar i suprimir aplicacions amagades a Windows 10 és crucial per mantenir un sistema informàtic segur i eficient. Si seguiu els passos descrits anteriorment, podeu assegurar-vos que el vostre ordinador romangui lliure d'aplicacions no desitjades i potencialment perjudicials. Estigueu atents i reviseu regularment les vostres aplicacions instal·lades per mantenir el vostre sistema funcionant sense problemes.