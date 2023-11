Com puc trobar una finestra oculta a la meva pantalla?

En l'era digital actual, no és estrany tenir diverses finestres obertes a les pantalles dels nostres ordinadors. Ja sigui per feina, entreteniment o multitasca, sovint ens trobem fent malabars amb diverses aplicacions simultàniament. Tanmateix, pot haver-hi casos en què una finestra desapareix misteriosament de la vista, i ens preguntem com recuperar-la. Aleshores, com es troba una finestra oculta a la pantalla? Explorem alguns consells i trucs útils.

1. Utilitzeu la barra de tasques: La barra de tasques, que normalment es troba a la part inferior de la pantalla, mostra icones per a totes les aplicacions obertes. Si una finestra està oculta, la seva icona corresponent encara pot estar visible a la barra de tasques. Simplement feu clic a la icona per tornar a veure la finestra.

2. Utilitzeu la drecera Alt+Tab: Si premeu les tecles Alt+Tab simultàniament, podreu navegar per totes les finestres obertes a la pantalla. Aquesta drecera és especialment útil quan teniu nombroses finestres obertes i necessiteu localitzar-ne una de concreta ràpidament.

3. Comproveu la safata del sistema: Algunes aplicacions es minimitzen a la safata del sistema, que normalment es troba a la cantonada inferior dreta de la pantalla. Busqueu icones petites que representin aquestes aplicacions i feu-hi clic per restaurar la finestra oculta.

4. Proveu la drecera Windows+D: Si premeu la tecla de Windows i la lletra "D" junts, es minimitzen totes les finestres obertes, revelant l'escriptori. Si la vostra finestra oculta està minimitzada, ara hauria de ser visible a l'escriptori.

FAQ:

P: Què significa que una finestra estigui amagada?

R: Quan s'amaga una finestra, encara està oberta i funcionant en segon pla, però actualment no es pot veure a la pantalla.

P: Com s'amaga una finestra?

R: Windows es pot amagar per diversos motius, com ara clics accidentals, errors del programari o determinades aplicacions que es minimitzen automàticament.

P: Puc recuperar una finestra oculta en un Mac?

R: Tot i que els mètodes esmentats anteriorment són específics de Windows, els usuaris de Mac poden provar tècniques similars, com ara utilitzar el Dock o Mission Control per localitzar finestres amagades.

P: Què passa si cap d'aquests mètodes funciona?

R: Si heu esgotat totes les opcions i encara no trobeu la vostra finestra oculta, és possible que l'aplicació s'hagi bloquejat o hagi trobat un error. En aquests casos, pot ser necessari reiniciar l'aplicació o l'ordinador.

Trobar una finestra oculta a la pantalla pot ser una experiència frustrant, però amb aquestes tècniques senzilles, podeu recuperar ràpidament l'accés a la finestra perduda. Recordeu que heu de mantenir la calma i la paciència mentre proveu diferents mètodes, i aviat podreu tornar a veure la vostra finestra perduda.