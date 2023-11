Com puc eliminar les aplicacions preinstal·lades no desitjades a Android?

En l'era digital actual, els telèfons intel·ligents s'han convertit en una part integral de les nostres vides. Ens permeten mantenir-nos connectats, accedir a la informació i realitzar diverses tasques amb només uns quants tocs. Tanmateix, una frustració comuna a la qual s'enfronten molts usuaris d'Android és la presència d'aplicacions preinstal·lades no desitjades als seus dispositius. Aquestes aplicacions, també conegudes com a bloatware, sovint ocupen un espai d'emmagatzematge valuós i poden ser una molèstia per tractar. Aleshores, com pots desfer-te'n?

Comprendre Bloatware: Bloatware fa referència a les aplicacions preinstal·lades que vénen amb el vostre dispositiu Android. Aquestes aplicacions les instal·len normalment el fabricant del dispositiu o l'operador de telefonia mòbil i no es poden desinstal·lar amb els mètodes habituals.

Desinstal·lació de Bloatware: Tot i que no podeu eliminar completament el bloatware del vostre dispositiu sense arrelar-lo (cosa que pot anul·lar la vostra garantia i potencialment causar altres problemes), hi ha maneres de desactivar o amagar aquestes aplicacions no desitjades. Per fer-ho, aneu a la configuració del dispositiu, seleccioneu "Aplicacions" o "Aplicacions" i, a continuació, trieu l'aplicació que voleu desactivar. Des d'allà, podeu tocar el botó "Desactivar" o "Desactivar" per evitar que l'aplicació s'executi i eliminar-la del calaix d'aplicacions.

FAQ:

P: Puc eliminar completament el bloatware del meu dispositiu Android?

R: Tret que feu l'arrel del vostre dispositiu, no podeu eliminar completament el bloatware. Tanmateix, podeu desactivar o amagar aquestes aplicacions per alliberar espai d'emmagatzematge i evitar que s'executin.

P: La desactivació del bloatware afectarà el rendiment del meu dispositiu?

R: La desactivació del bloatware no hauria de tenir un impacte significatiu en el rendiment del dispositiu. De fet, fins i tot pot millorar el rendiment alliberant recursos del sistema.

P: Puc reinstal·lar aplicacions desactivades?

R: Sí, podeu tornar a instal·lar les aplicacions desactivades si aneu a Google Play Store i cerqueu l'aplicació. A partir d'aquí, podeu descarregar-lo i tornar-lo a instal·lar.

En conclusió, tot i que és possible que no pugueu eliminar completament les aplicacions preinstal·lades no desitjades del vostre dispositiu Android, podeu desactivar-les o amagar-les per recuperar espai d'emmagatzematge i millorar el rendiment. Seguint els senzills passos esmentats anteriorment, podeu prendre el control del vostre dispositiu i personalitzar-lo segons les vostres preferències.