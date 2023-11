By

Què tan freqüent és Guillain Barre després de la vacuna Shingrix?

En els últims anys, la vacuna Shingrix ha guanyat popularitat com a mesura preventiva eficaç contra el teules, una malaltia dolorosa i debilitant causada pel virus de la varicel·la-zoster. No obstant això, s'han plantejat preocupacions sobre un possible vincle entre la vacuna Shingrix i la síndrome de Guillain Barre (GBS), un trastorn neurològic poc freqüent. Aprofundim en el tema i explorem els fets.

El GBS és una condició en la qual el sistema immunitari del cos ataca per error els nervis perifèrics, provocant debilitat muscular i, en casos greus, paràlisi. Tot i que es desconeix la causa exacta del GBS, sovint va precedida per una infecció, incloses malalties víriques o bacterianes. Tot i que el risc de desenvolupar GBS després de qualsevol vacunació és extremadament baix, s'ha observat com un efecte secundari potencial d'algunes vacunes.

Segons els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC), s'estima que la incidència de GBS després de la vacuna Shingrix és d'1 a 2 casos per milió de dosis administrades. Aquest risc és notablement inferior al risc de desenvolupar GBS després d'una infecció natural de teules, que s'estima al voltant d'1 de cada 3,000 casos.

FAQ:

P: Quins són els símptomes de la síndrome de Guillain Barre?

R: Els símptomes del GBS sovint comencen amb debilitat i formigueig a les cames i poden progressar fins a debilitat muscular o paràlisi. També pot afectar la part superior del cos, la cara i els músculs respiratoris.

P: El risc de GBS és el mateix per a totes les vacunes?

R: No, el risc de GBS varia segons la vacuna. Algunes vacunes, com la vacuna contra la grip estacional, s'han associat amb un lleuger augment del risc de GBS, mentre que d'altres no han mostrat cap associació significativa.

P: M'hauria de preocupar per rebre la vacuna Shingrix?

R: El risc de desenvolupar GBS després de la vacuna Shingrix és extremadament baix. Els beneficis de la vacunació per prevenir el herpes zoster i les seves complicacions superen amb escreix els riscos potencials. Sempre és recomanable consultar amb el vostre proveïdor d'atenció mèdica per prendre una decisió informada en funció de les vostres circumstàncies de salut individuals.

En conclusió, tot i que hi ha un risc mínim de desenvolupar la síndrome de Guillain Barre després de rebre la vacuna Shingrix, la incidència és significativament menor en comparació amb el risc associat a una infecció natural de teules. La vacunació segueix sent una eina crucial per prevenir la teulada i les seves complicacions, i els beneficis de la vacuna Shingrix superen els riscos potencials.