Un estudi descobreix que les herbes tenen un paper important en la captura de carboni

Un estudi recent realitzat per Young Zhou i el seu equip del Quinney College of Natural Resources i el Centre d'Ecologia ha posat llum sobre el paper important que tenen les herbes en la captura de carboni. Tradicionalment, els esforços per mitigar l'escalfament global s'han centrat a plantar arbres per capturar i emmagatzemar diòxid de carboni. Tanmateix, aquest estudi revela que les herbes també contribueixen significativament a l'emmagatzematge de carboni.

Publicat a Nature Geoscience, l'estudi es va centrar en les sabanes tropicals, un ecosistema on els arbres i les herbes comparteixen espai. Els investigadors van descobrir que les herbes representaven més de la meitat del contingut de carboni del sòl en aquestes sabanes, inclòs el sòl directament sota els arbres. Aquesta troballa desafia la creença convencional que la forestació augmenta principalment l'emmagatzematge de carboni als arbres.

Mentre que els boscos emmagatzemen principalment carboni als seus troncs i fulles, els ecosistemes herbosos emmagatzemen una part important de carboni al sòl. Les herbes tenen sistemes radiculars extensos i contribueixen a l'emmagatzematge de carboni mitjançant la descomposició dels residus orgànics. Això és especialment valuós tenint en compte el futur incert caracteritzat per l'escalfament global i un major risc de sequera i incendis forestals.

L'estudi pretenia entendre el paper de les herbes en l'emmagatzematge de carboni perquè les investigacions anteriors s'havien centrat principalment en els arbres. Els investigadors van dur a terme una investigació exhaustiva, examinant l'impacte de l'augment de la coberta arbòria en l'emmagatzematge de carboni del sòl als ecosistemes de sabana. Els resultats van mostrar que l'augment de l'emmagatzematge de carboni del sòl resultant de l'expansió de la coberta arbòria era mínim.

L'estudi també va revelar variacions en la resposta a l'emmagatzematge de carboni del sòl a l'augment de la coberta arbòria, amb factors com la pluja, el tipus de sòl i la contribució de l'emmagatzematge de carboni de les herbes jugant un paper important. Això posa de manifest la complexitat de l'augment de la coberta arbòria i el seu impacte en la dinàmica del carboni als sòls de sabana.

Aquestes troballes posen l'accent en la importància de preservar i protegir els ecosistemes de la sabana i reconèixer les seves contribucions úniques al cicle global del carboni. L'estudi demana una comprensió més completa de com els diferents elements dels ecosistemes, com les herbes i els arbres, contribueixen a l'emmagatzematge de carboni per desenvolupar estratègies efectives en la lluita contra l'escalfament global.

Fonts:

– Referència de la revista: William J. Bond, Madelon F. Case, et al. El carboni del sòl a les sabanes tropicals es deriva principalment de les herbes. Geociència de la natura. DOI: 10.1038/s41561-023-01232-0