Com es pot distingir entre un refredat i el COVID?

A mesura que la pandèmia de COVID-19 continua afectant comunitats a tot el món, és crucial poder distingir entre els símptomes del refredat comú i els associats al nou coronavirus. Tot i que ambdues malalties comparteixen algunes similituds, hi ha diferències clau que us poden ajudar a determinar si heu de buscar atenció mèdica o simplement quedar-vos a casa i descansar.

Què és COVID-19?

COVID-19, abreviatura de coronavirus disease 2019, és una malaltia infecciosa causada pel coronavirus 2 (SARS-CoV-2) de la síndrome respiratòria aguda severa. Es propaga principalment a través de les gotes respiratòries quan una persona infectada tos, esternuda o parla.

Quins són els símptomes de COVID-19?

Els símptomes de la COVID-19 poden variar de lleus a greus. Els signes comuns inclouen febre, tos, dificultat per respirar, fatiga, dolors corporals, mal de coll i pèrdua del gust o l'olfacte. En alguns casos, les persones també poden experimentar símptomes gastrointestinals com nàusees, vòmits o diarrea.

Quins són els símptomes d'un refredat comú?

Un refredat sol presentar símptomes més lleus en comparació amb la COVID-19. Els símptomes habituals del refredat inclouen secreció o congestió nasal, esternuts, mal de coll, tos lleu i, ocasionalment, febre baixa. És important tenir en compte que la pèrdua del gust o l'olfacte no s'associa habitualment amb un refredat.

Com es pot diferenciar entre un refredat i la COVID-19?

Tot i que pot ser difícil diferenciar els dos basant-se únicament en els símptomes, hi ha alguns factors clau a tenir en compte. En primer lloc, els símptomes de la COVID-19 solen ser més greus i duradors que els d'un refredat comú. A més, si heu estat en contacte proper amb algú que ha donat positiu a la prova de COVID-19 o ha viatjat recentment a una zona amb taxes altes d'infecció, és crucial fer-se la prova del virus.

Quan s'ha de buscar atenció mèdica?

Si experimenta símptomes greus com ara dificultat per respirar, dolor toràcic persistent, confusió o llavis o cara blavosa, és essencial buscar atenció mèdica immediata. A més, si no esteu segurs dels vostres símptomes o teniu dubtes, sempre és millor consultar amb un professional sanitari que us pugui orientar en funció de la vostra situació específica.

En conclusió, tot i que el refredat comú i la COVID-19 poden compartir algunes similituds, hi ha diferents diferències que us poden ajudar a determinar quina malaltia podeu estar patint. Si no esteu segurs o teniu dubtes, sempre és millor equivocar-vos amb precaució i buscar assessorament mèdic. Manteniu-vos informat, practiqueu una bona higiene i seguiu les directrius de salut locals per protegir-vos i protegir els altres durant aquests temps difícils.