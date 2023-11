Com puc saber quines aplicacions estan esgotant la bateria del meu iPhone?

Estàs cansat que la bateria del teu iPhone es mori més ràpid del que esperaves? Et trobes constantment buscant un carregador? Bé, no estàs sol. Molts usuaris d'iPhone s'enfronten al mateix problema, però la bona notícia és que hi ha maneres d'identificar quines aplicacions estan esgotant la bateria i prendre les accions necessàries per optimitzar-ne l'ús.

Comprovació de l'ús de la bateria:

Per determinar quines aplicacions consumeixen més energia al vostre iPhone, seguiu aquests senzills passos:

1. Obriu l'aplicació "Configuració" a l'iPhone.

2. Desplaceu-vos cap avall i toqueu "Bateria".

3. Aquí trobareu una llista d'aplicacions i els seus respectius percentatges d'ús de la bateria.

Comprendre l'ús de la bateria:

És important entendre els termes utilitzats a la secció d'ús de la bateria:

– Activitat en segon pla: indica la quantitat d'energia que consumeix una aplicació mentre s'executa en segon pla.

– Pantalla en ús: mostra l'energia que consumeix una aplicació mentre s'utilitza activament amb la pantalla encesa.

- Ús de pantalla apagada: representa l'energia que consumeix una aplicació mentre s'executa en segon pla amb la pantalla apagada.

Presa d'acció:

Un cop hàgiu identificat les aplicacions que s'esgoten la bateria, podeu seguir els passos següents per optimitzar la durada de la bateria del vostre iPhone:

- Limitar l'actualització de l'aplicació en segon pla: aneu a "Configuració", després "General" i seleccioneu "Actualització de l'aplicació en segon pla". Desactiveu aquesta funció per a les aplicacions que no necessiteu actualitzar en segon pla.

- Ajustar els serveis d'ubicació: algunes aplicacions utilitzen el GPS i els serveis d'ubicació excessivament, cosa que pot esgotar la bateria. Aneu a "Configuració", després "Privadesa" i trieu "Serveis d'ubicació" per gestionar els permisos de l'aplicació.

- Redueix les notificacions push: les notificacions push innecessàries també poden contribuir a l'esgotament de la bateria. Aneu a "Configuració" i després a "Notificacions" i personalitzeu la configuració de cada aplicació.

– Actualització d'aplicacions: els desenvolupadors sovint publiquen actualitzacions per millorar el rendiment de l'aplicació i l'eficiència de la bateria. Assegureu-vos que totes les vostres aplicacions estiguin actualitzades.

FAQ:

P: Puc aturar completament que una aplicació s'executi en segon pla?

R: No, iOS permet que certes aplicacions essencials s'executin en segon pla, com ara aplicacions de correu electrònic i missatgeria.

P: La desactivació de l'actualització de l'aplicació en segon pla afectarà la funcionalitat de l'aplicació?

R: Pot ser que retardi lleugerament les actualitzacions de l'aplicació, però no afectarà la funcionalitat bàsica.

P: Amb quina freqüència he d'actualitzar les meves aplicacions?

R: Es recomana actualitzar les aplicacions amb regularitat per beneficiar-se de les correccions d'errors, els pedaços de seguretat i les millores de rendiment.

Si seguiu aquests passos i optimitzeu l'ús de la bateria del vostre iPhone, podreu gaudir d'una durada de la bateria més llarga i preocupar-vos menys per buscar constantment un carregador.