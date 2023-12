Quina mida té el robot perdut a l'espai?

Resum:

El robot perdut a l'espai, també conegut com a robot B-9, és un personatge icònic de la sèrie de televisió clàssica de ciència ficció "Perdut a l'espai". Aquest article pretén explorar la mida i les dimensions del famós robot, proporcionant informació sobre el seu aspecte físic i la seva importància dins de l'espectacle. Mitjançant la investigació i l'anàlisi, aprofundirem en les diferents versions del robot i donarem llum a les seves diferents mides al llarg de la franquícia.

Introducció:

El robot Lost in Space ha captivat el públic des del seu debut l'any 1965. Amb el seu disseny distintiu i eslògans memorables, el robot es va convertir ràpidament en el favorit dels fans. Tanmateix, determinar la mida exacta del robot pot ser una mica difícil a causa de les diferents iteracions i modificacions que va patir al llarg dels anys. Emprenem un viatge per descobrir les dimensions d'aquest estimat personatge de ciència-ficció.

Dimensions del robot original:

A la sèrie original, el Robot B-9 es trobava a una alçada impressionant d'aproximadament 6 peus i 6 polzades (198 cm). El seu disseny presentava un cos cilíndric amb un cap cònic, rematat amb una cúpula transparent. Els braços del robot eren extensibles, la qual cosa li permetia realitzar diverses tasques i interactuar amb els personatges humans de l'espectacle. El seu pes, però, segueix sent desconegut, ja que mai es va mencionar explícitament a la sèrie.

Modificacions i canvis de mida:

A mesura que la franquícia "Lost in Space" es va expandir al llarg dels anys, el robot va patir diverses modificacions, que van provocar canvis en la seva mida. A l'adaptació cinematogràfica de 1998, el robot era significativament més gran, mesurant uns 10 peus (305 cm) d'alçada. Aquesta alteració pretenia oferir una presència més imponent i visualment impactant a la gran pantalla.

En el reinici de Netflix del 2018 de "Lost in Space", el robot va rebre un altre canvi d'imatge. Aquesta vegada, es va representar com una entitat alienígena no humana, desviant-se del disseny original. La mida del robot al reinici és notablement més petita, amb una alçada aproximada de 7 peus (213 cm). Aquest canvi probablement es va fer per alinear-se amb la història actualitzada i l'estètica visual de l'adaptació moderna.

Importància del robot:

Al llarg de la sèrie "Lost in Space", el Robot B-9 va tenir un paper crucial en la supervivència de la família Robinson. Va servir com a protector, proporcionant ajuda i sovint salvant els personatges de situacions perilloses. L'eslògan emblemàtic del robot, "Perill, Will Robinson!" s'ha arrelat profundament a la cultura popular, consolidant encara més la seva importància dins de l'espectacle.

Preguntes més freqüents:

P: El robot perdut a l'espai sempre va ser retratat per una persona amb una disfressa?

R: A la sèrie original, el robot va ser retratat per un actor dins d'una disfressa. Tanmateix, a la pel·lícula de 1998 i al reinici de Netflix de 2018, el robot es va crear amb una combinació d'efectes pràctics i CGI.

P: Hi ha rèpliques o models oficials del robot Lost in Space disponibles per comprar?

R: Sí, hi ha diverses rèpliques i models amb llicència del robot Lost in Space disponibles per a la seva compra. Aquests van des de petites figures col·leccionables fins a rèpliques a mida real, cosa que permet als aficionats tenir una peça del personatge emblemàtic.

P: Com es comunicava el robot Lost in Space?

R: El Robot B-9 es comunicava mitjançant una sèrie de xiulets, xiulets i patrons de veu sintetitzats. La seva veu distintiva i la seva manera de parlar es van convertir en un dels seus trets més reconeixibles.

En conclusió, el robot Lost in Space ha sofert canvis de mida i modificacions al llarg de les seves aparicions en diferents adaptacions. Des dels seus 6 peus i 6 polzades d'alçada originals fins a la versió més gran de la pel·lícula de 1998 i la representació més petita d'alienígena en el reinici de Netflix del 2018, la mida del robot ha variat. Independentment de les seves dimensions, el robot segueix sent una part integral de la franquícia "Lost in Space", deixant una empremta indeleble en la història de la ciència ficció.

Fonts:

– Sèrie de televisió “Lost in Space” (1965–1968)

- Pel·lícula "Perduts en l'espai" (1998)

– Sèrie de Netflix “Lost in Space” (2018-present)