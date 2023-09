Transformar l'aire calent en aigua potable: un nou avenç en la recollida d'aigua

Els investigadors de la Universitat de Texas a Austin han fet progressos significatius en la recerca de crear una solució per a l'escassetat d'aigua. En la seva darrera investigació, publicada a les Actes de l'Acadèmia Nacional de Ciències, han desenvolupat un hidrogel d'enginyeria molecular capaç d'extreure aigua potable neta de l'aire calent utilitzant només energia solar.

L'hidrogel permet extreure l'aigua de manera ràpida i eficient de l'atmosfera, fins i tot a temperatures de fins a 104 graus Fahrenheit, el que el fa adequat per a zones amb excés de calor i accés limitat a aigua neta. Amb aquesta tecnologia, els individus podrien recuperar aigua simplement col·locant un dispositiu a l'aire lliure, sense necessitat de consum d'energia addicional.

L'hidrogel pot produir entre 3.5 i 7 quilos d'aigua per quilogram de material de gel, depenent dels nivells d'humitat. El que diferencia aquesta investigació és l'adaptabilitat de l'hidrogel en microgels, que millora molt la velocitat i l'eficiència de la captura i alliberament d'aigua. En transformar l'hidrogel en partícules de mida micro, els investigadors han desenvolupat un sorbent altament eficient que pot augmentar significativament la producció d'aigua a través de múltiples cicles diaris.

Ampliar la tecnologia és el següent pas important. Els investigadors tenen la intenció de convertir les seves troballes en una solució portàtil i de baix cost per crear aigua potable que es pugui utilitzar a tot el món. Aquest desenvolupament podria canviar la vida de les poblacions que no tenen accés bàsic a aigua neta, com a Etiòpia, on gairebé el 60% de la població s'enfronta a aquest repte.

Els plans futurs per a la tecnologia inclouen l'optimització de l'enginyeria dels microgels per millorar encara més l'eficiència. Els investigadors també estan explorant l'ús de materials orgànics per reduir els costos de producció. No obstant això, encara queden reptes a l'hora d'escalar la producció de sorbent i garantir la durabilitat del producte. A més, s'estan fent esforços per crear versions portàtils del dispositiu per a diversos escenaris d'aplicació.

Aquest avenç té el potencial de proporcionar un far d'esperança a les regions afectades per l'escassetat d'aigua. La capacitat de convertir l'aire calent en aigua potable mitjançant l'energia solar ens acosta un pas més a una solució sostenible que pugui alleujar els problemes d'escassetat d'aigua a tot el món.

font:

Actes de l'Acadèmia Nacional de Ciències