Emergeixen tendències inesperades en les vendes i els preus d'habitatges existents

Resum: les dades recents sobre les vendes i els preus d'habitatges existents revelen tendències sorprenents a diverses ciutats dels Estats Units. Tot i que algunes zones estan experimentant un creixement significatiu tant en nombres com en preus, d'altres s'enfronten a descensos. Aquest article destaca algunes de les ciutats més destacades i les tendències divergents dels seus mercats d'habitatge.

1. Toledo, OH: Toledo encapçala la llista amb un notable augment del 14% en les vendes d'habitatges existents any rere any. A més, el preu mitjà de venda ha augmentat un 8.3%, superant la mitjana del 2017-2019 en un 43.4%.

2. Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA: malgrat una caiguda del 35.1% en el recompte de venda d'habitatges existents en comparació amb la mitjana dels últims tres anys, Oxnard-Thousand Oaks-Ventura veu un sorprenent creixement del 18% en el preu mitjà de venda l'any anterior -curs.

3. Rochester, NY: Tot i que les vendes d'habitatges existents han disminuït un 20.6%, el preu mitjà de venda a Rochester ha augmentat un 10.4%, donant lloc a un augment substancial del 66.5% en comparació amb la mitjana de 2017-2019.

4. San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA: Enmig d'una disminució en el recompte de venda d'habitatges existents i el preu mitjà de venda, San Diego encara experimenta un creixement interanual de l'11% en les vendes i un augment del 5.4% en els preus en comparació amb el Mitjana 2017-2019.

5. Riverside-San Bernardino-Ontario, CA: malgrat una disminució del 25.2% en les vendes d'habitatges existents, el preu mitjà de venda a l'àrea de Riverside-San Bernardino-Ontario veu un creixement modest del 2%, donant lloc a un augment del 53.9% en comparació amb el mitjana de tres anys.

Aquestes tendències sorprenents a diverses ciutats posen de manifest la naturalesa diversa del mercat de l'habitatge i ofereixen oportunitats úniques tant per als compradors com per als venedors. Entendre aquestes tendències localitzades és crucial per prendre decisions informades en el mercat immobiliari. Tant si una ciutat està experimentant creixement com en declivi, és essencial mantenir-se informat sobre el panorama en constant canvi de les vendes i els preus d'habitatges.

