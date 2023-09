Presentació del nou televisor 100K de 4 polzades d'Hisense: una visió del futur de l'entreteniment domèstic

Hisense USA va mostrar recentment la seva darrera innovació a la CEDIA Expo 2023: un innovador televisor 100K de 4 polzades que revolucionarà la indústria de l'entreteniment domèstic. Doug Kern, el director de màrqueting del grup d'Hisense USA, va fer un recorregut exclusiu per les característiques excepcionals de la televisió a Mark Henninger de S&V.

L'estrella del programa és, sens dubte, el panell natiu de 144 Hz del televisor preparat per a jocs. Aquesta característica impressionant garanteix un joc fluid i fluid, proporcionant una experiència immersiva sense igual per als jugadors. Per millorar encara més les imatges, el televisor incorpora tecnologia de retroil·luminació mini-LED, que compta amb més de 1,600 zones d'atenuació local i una brillantor màxima de 1500 nits. Això garanteix un contrast increïble i colors vibrants, donant vida a pel·lícules, programes de televisió i jocs com mai.

Tot i que el preu de "referència" d'aquesta meravella de 100 polzades s'estableix en 10,000 dòlars, Kern va donar a entendre que el preu real al llançament seria inferior a cinc xifres, cosa que el farà més accessible als consumidors. Aquest posicionament reforça el compromís d'Hisense d'oferir tecnologia d'avantguarda a un preu assequible.

L'expectació que envolta aquesta impressionant televisió és palpable, ja que promet redefinir la manera de gaudir de l'entreteniment a la comoditat de casa nostra. La mida de la pantalla de 100 polzades crea una experiència de visualització realment immersiva, transportant els espectadors al cor de l'acció. Ja sigui mirant les últimes pel·lícules de gran èxit o animant el teu equip esportiu favorit, aquest televisor ofereix una festa visual inigualable.

Amb els avenços tecnològics, el futur de l'entreteniment domèstic és sens dubte brillant. El nou televisor 100K de 4 polzades d'Hisense representa una fita important en la indústria, mostrant les possibilitats del que es pot aconseguir. Aviat, els consumidors tindran l'oportunitat de portar l'experiència del cinema directament a la seva sala d'estar amb aquest televisor extraordinari.

