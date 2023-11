Comença l'emoció: les vendes de Steam Black Friday són aquí!

Les molt esperades vendes de Steam Black Friday han començat oficialment, oferint als jugadors una setmana d'extravagància d'ofertes sorprenents en una àmplia gamma de títols populars. A partir de les 6:8 GMT / 10:1 CEST / 28:XNUMX PT / XNUMX:XNUMX ET, la venda promet ser una delícia per als entusiastes dels jocs de tot el món. Aquest esdeveniment tan esperat s'allargarà fins al XNUMX de novembre, oferint temps suficient perquè els jugadors puguin gaudir del seu passatemps favorit durant la propera temporada de vacances.

Tot i que la llista completa de jocs amb descompte només es revelarà quan comenci la venda, Steam ens ha donat una visió tentadora de què esperar a través d'un emocionant tràiler que mostra una selecció de jocs que participen a l'esdeveniment. La programació és una combinació impressionant de clàssics estimats i èxits de taquilla recents. Joies més antigues com Terraria i Hunt: Showdown compartiran el protagonisme juntament amb els llançaments més recents com ara The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales i Starfield, prometent una àmplia gamma d'opcions per a tots els gustos de joc.

Amb el llançament recent del molt buscat Steam Deck OLED, que ha despertat l'interès dels entusiastes dels jocs portàtils, molts estan mirant amb impaciència la venda de possibles descomptes en jocs compatibles amb el popular dispositiu. També hi ha anticipació sobre possibles descomptes al dispositiu en si, ja que els jugadors esperen millorar la seva experiència de joc amb aquest sistema portàtil d'última generació.

La inclusió de títols més nous, com Like A Dragon: The Man Who Erased His Name i Call Of Duty: Modern Warfare 3, a la venda segueix sent incerta. Les vendes anteriors han mostrat resultats variats per als llançaments recents, amb alguns exclosos completament o reben descomptes mínims en comparació amb altres títols. No obstant això, l'expectació és alta, ja que els jugadors esperen ansiosos l'anunci de la disponibilitat i els possibles descomptes d'aquests jocs cobejats.

Mentre la comunitat de videojocs celebra l'arribada de les vendes de Steam Black Friday, l'emoció omple l'aire. Amb ofertes atractives, descomptes i una fantàstica programació de jocs, aquest esdeveniment permet als jugadors ampliar les seves biblioteques i explorar noves aventures sense gastar-se. Prepareu-vos per agafar els vostres títols preferits i embarcar-vos en emocionants viatges digitals que us mantindran entretinguts durant la temporada de vacances i més enllà!

Preguntes freqüents

1. Quan comencen les rebaixes de Steam Black Friday?

Les vendes de Steam Black Friday comencen avui i comencen a les 6:8 GMT / 10:1 CEST / XNUMX:XNUMX PT / XNUMX:XNUMX ET.

2. Quant de temps duraran les vendes de Steam Black Friday?

La venda durarà exactament una setmana i finalitzarà el 28 de novembre al mateix temps que va començar.

3. Quins jocs podem esperar veure a la venda?

Tot i que la llista completa de jocs que participen en la venda només es revelarà quan comenci, un tràiler publicat per Steam ha donat una visió d'alguns títols inclosos com Terraria, Hunt: Showdown, The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider- Home: Miles Morales i Starfield.

4. Es descomptarà el Steam Deck OLED durant la venda?

Els descomptes al Steam Deck OLED en si no s'han confirmat, però molts jugadors esperen possibles reduccions de preu que millorin la seva experiència de joc.

5. S'inclouran a la venda títols més nous com Like A Dragon: The Man Who Erased His Name i Call Of Duty: Modern Warfare 3?

Encara no se sap si els títols més nous formaran part de la venda, ja que les vendes anteriors han mostrat resultats contradictoris per als llançaments recents. Tanmateix, els jugadors esperen ansiosos qualsevol anunci sobre la seva disponibilitat i possibles descomptes.