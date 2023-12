Previsió de temps inestables per a l'àrea de Chicago aquest cap de setmana

By

Els nous models de previsió suggereixen que l'àrea de Chicago experimentarà un temps volàtil aquest cap de setmana vinent, amb un enfocament predominant en la pluja en lloc de la neu, com es va predir inicialment. Els últims models, utilitzats per l'equip NBC 5 Storm, han provocat un canvi en les expectatives, apuntant cap a un esdeveniment impulsat per la pluja.

Anteriorment, els models indicaven una possible transició de la pluja a la neu durant el cap de setmana, amb un model que suggeria una forta nevada i l'altre inclinant-se cap a més pluja. No obstant això, les actualitzacions recents mostren una alineació més estreta entre els dos models, i conclouen que la regió es trobarà principalment amb pluges.

Es preveu que les pluges comencin dissabte al matí, amb models de previsió que indiquen pluges intenses intermitents a tota la zona. El dissabte al vespre, la pluja podria ser menys generalitzada, però hi podria haver una possibilitat de formació de tempestes al centre i al sud d'Illinois. Aquestes tempestes fins i tot podrien estendre el seu impacte a zones de l'extrem sud de l'àrea de visualització de NBC 5, inclosos els comtats de LaSalle i Kankakee. També hi ha la possibilitat que les tempestes afectin el nord-oest d'Indiana, tot i que és massa aviat per predir amb precisió la seva ubicació i impacte exactes.

Cap a la tarda de dissabte i a primera hora del matí de diumenge, es preveu que la pluja es converteixi en neu. No obstant això, actualment no es preveuen acumulacions importants de neu.

Tot i que la previsió està subjecta a canvis a mesura que s'acosta el cap de setmana, els residents de la zona de Chicago haurien d'estar preparats per a la possibilitat de condicions meteorològiques inestables, com ara pluja, tempestes i un breu període de neu. Mantenir-se informat mitjançant el seguiment de les actualitzacions meteorològiques locals serà essencial per planificar les activitats del cap de setmana i prendre les precaucions necessàries.