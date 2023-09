Què tan ràpid és el 5G als iPhones d'Apple? Una ullada al salt de rendiment de l'iPhone 12 a l'iPhone 14

By

En previsió de l'esdeveniment iPhone 15 d'Apple, Opensignal ha publicat un informe que examina l'augment de la velocitat de les connexions 5G als telèfons intel·ligents d'Apple des que l'iPhone 12 es va introduir amb suport 5G. Tot i que l'informe suggereix que l'actualització a l'iPhone 15 pot no ser necessària per a tothom, destaca la millora significativa del rendiment 5G quan es canvia d'un iPhone 11 o 12 a un iPhone 14.

L'estudi revela que amb el llançament de la sèrie iPhone 14 a la tardor del 2022, es va produir un augment notable del rendiment 5G, especialment per als models iPhone 14 Pro i Pro Max. L'informe d'Opensignal va un pas més enllà comparant els models actuals d'iPhone amb els seus predecessors, així com analitzant el rendiment 4G de l'iPhone 11 i el rendiment mòbil global de l'iPhone 8.

Als Estats Units, la velocitat mitjana de 5G als dispositius iPhone 14 és un 47% més ràpida que la de la línia iPhone 12. Tot i que aquesta diferència pot variar segons la ubicació, la majoria dels sis països enquestats van experimentar un augment significatiu de la velocitat 5G quan es van actualitzar als iPhones més nous.

Opensignal també destaca que l'iPhone 14, sent un dispositiu més recent, admet els últims estàndards 5G com Ultra Capacity 5G SA de T-Mobile. Aquesta tecnologia combina diversos canals de 5G per oferir velocitats ultraràpides de fins a 3 Gbps o més.

Tot i que la millora del rendiment 4G no és tan significativa quan s'actualitza de l'iPhone 12 a l'iPhone 14, els que encara tenen un iPhone 11 poden esperar millores substancials de velocitat amb els últims models d'iPhone.

En general, l'informe demostra la notable progressió del rendiment mòbil des de l'iPhone 8 fins a l'iPhone 14.

Per llegir l'informe complet d'Opensignal sobre el rendiment 5G i 4G, feu clic aquí.

Queda per veure si l'augment de la velocitat és suficient o no per atraure els usuaris a actualitzar-se a un iPhone 14 en lloc d'esperar a l'iPhone 15. Comparteix els teus pensaments sobre això als comentaris!

