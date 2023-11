Nou títol: Desvetllant els secrets del centre de la Via Làctia

By

El centre de la nostra Via Làctia continua sent un tema fascinant i enigmàtic d'estudi científic. El telescopi espacial James Webb de la NASA ha capturat una fotografia impressionant d'aquesta regió, proporcionant-nos una visió del cor de la nostra llar galàctica. Aquesta imatge captivadora revela un dens cúmul de 5 milions d'estrelles, que brilla de manera brillant enmig de la gran extensió de la Via Làctia.

Els científics fa temps que estan intrigats per aquesta regió, sovint referint-se a ella com el "batec del cor" de la nostra galàxia. La proximitat a un forat negre supermassiu, que resideix al cor d'aquesta regió, podria explicar la seva intensa activitat. Situat a uns 300 anys llum de la Terra, el forat negre massiu exerceix una increïble atracció gravitatòria que transforma les protoestrelles properes en autèntiques estrelles. Aquestes estrelles joves, conegudes com a protoestrelles, estan evolucionant ràpidament en cossos celestes enlluernadors, alguns moltes vegades més grans que el nostre propi sol.

Abans de les observacions pioneres del telescopi James Webb, els científics només podien especular sobre les complexitats amagades dins d'aquesta regió. Les imatges d'alta resolució i la sensibilitat que ofereix la tecnologia avançada del telescopi permeten als investigadors estudiar i desxifrar els misteris d'aquest centre galàctic amb una precisió sense precedents. Amb cada descobriment, els científics s'apropen a comprendre els processos que impulsen la formació i l'evolució de les estrelles al cor de la Via Làctia.

