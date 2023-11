Noves alternatives de sentència per al gestor del NHS implicat en una col·lisió fatal

By

Un director sènior de l'NHS que va ser responsable de la mort d'un jove motociclista i un nou pare va escapar de la presó per poc i va rebre una ordre combinada de servei comunitari i llibertat condicional. Es va trobar que Monica McAlister, subdirectora del Southern Health Trust, va causar la mort de Matthew Arnold conduint descuidadament per la carretera de Lurgan a Dromore. Tot i que el jutge Gordon Kerr KC creia que una pena de vuit mesos de presó estava justificada, la condemna va caure per sota dels 12 mesos, la qual cosa va requerir la consideració d'opcions alternatives.

El jutge Kerr va reconèixer que McAlister havia optat per prioritzar una trucada relacionada amb el treball sobre la conducció segura, donant lloc a una maniobra potencialment perillosa. Tanmateix, també va tenir en compte diversos factors que van influir en la seva decisió d'optar per una comanda combinada. Aquests factors incloïen la primera declaració de culpabilitat de McAlister, el seu remordiment evident i el seu historial i antecedents laborals lloables. La família de Matthew Arnold també va expressar la seva manca d'odi cap a McAlister, contribuint encara més a la decisió.

Com a resultat, McAlister complirà 50 hores de servei comunitari i se sotmetrà a una ordre de llibertat condicional de 12 mesos. Aquest enfocament de condemna alternativa té com a objectiu fer-la responsable de les seves accions alhora que li ofereix l'oportunitat de contribuir positivament a la comunitat. El jutge va destacar l'impacte devastador de la mort de Matthew Arnold sobre la seva mare i la seva dona, tal com s'expressa en les seves declaracions d'impacte de víctimes. Van emfatitzar la seva confiança en la fe i l'absència d'odi cap a McAlister, en lloc de creure que viure amb les conseqüències de les seves accions seria un càstig suficient.

L'accident mortal es va produir a l'encreuament de la carretera de Lurgan i la carretera de Blackskull quan el Toyota Avensis de McAlister va sortir al camí de la moto Ducati d'Arnold. Malgrat l'ajuda immediata d'un metge de capçalera fora de servei i altres espectadors, Arnold va perdre la vida tràgicament. L'ordre combinada donada a McAlister té com a objectiu abordar la justícia del cas tot considerant factors com ara el remordiment, el servei comunitari i la rehabilitació. Això posa de manifest un canvi potencial en les alternatives de condemna per als casos de conducció negligent que resultin en víctimes mortals.

Preguntes més freqüents (FAQ)

1. Quina alternativa de condemna va rebre Monica McAlister?

Monica McAlister, la directora sènior del NHS implicada en una col·lisió mortal, va rebre una ordre combinada de 50 hores de servei comunitari i una ordre de llibertat condicional de 12 mesos.

2. Quins factors van influir en la decisió del jutge d'optar per una ordre combinada en lloc de la pena de presó?

El jutge va considerar diversos factors, com ara la primera declaració de culpabilitat de McAlister, el seu remordiment, el seu historial laboral i l'expressió de perdó i falta d'odi de la família cap a ella.

3. Com es va produir la col·lisió?

La col·lisió va tenir lloc quan el Toyota Avensis de McAlister va sortir d'una cruïlla al camí de la moto Ducati de Matthew Arnold que s'aproximava a la intersecció de la carretera Lurgan i la carretera Blackskull.

4. Com va respondre la família de Matthew Arnold a la sentència?

En les seves declaracions sobre l'impacte de les víctimes, la mare i la dona de Matthew Arnold van expressar la seva confiança en la fe i van declarar que no tenen cap odi cap a McAlister. Creuen que viure amb les conseqüències de les seves accions serà un càstig suficient.