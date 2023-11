Hawked: una nova aventura prometedora espera

By

Estàs preparat per embarcar-te en un viatge emocionant ple d'acció emocionant i tresors inexplicables? Prepareu-vos, perquè Hawked arribarà a Steam Early Access el 30 de novembre! Desenvolupat per MY.GAMES, aquest shooter d'extracció en tercera persona promet una experiència de joc immersiva que us mantindrà a la vora del vostre seient.

A Hawked, els jugadors tindran l'oportunitat de formar equip amb altres aventurers mentre naveguen per una illa vibrant i enigmàtica. Amb cada gir i volta, s'esperen reptes i oportunitats emocionants. Des de resoldre trencaclosques complicats fins a participar en batalles apassionants contra enemics formidables, cada pas que fas t'acosta a descobrir un botí i tresors inestimables.

Participa en la recentment anunciada campanya Renegade Rally i embarca't en aquesta aventura èpica amb els teus amics. En inscriure's a la campanya, no només tens l'oportunitat d'aconseguir recompenses emocionants, sinó que també tindreu l'oportunitat de guanyar premis especials que inclouen un subministrament de per vida de moneda premium. Imagina totes les possibilitats que t'esperen mentre explores els extensos paisatges de Hawked i gaudeix de la seva captivadora mecànica de joc.

Tot i que la versió de Steam Early Access de Hawked està a la volta de la cantonada, els jugadors de la consola hauran d'esperar fins a principis de 2024 per participar en l'acció estimulant. Però tranquils, l'espera valdrà la pena! Els desenvolupadors es dediquen a oferir la millor experiència de joc possible, assegurant que totes les plataformes rebin una versió perfecta i polida.

Així que prepara't, reuneix els teus amics i prepara't per a una aventura inoblidable com cap altra. Hawked està preparat per redefinir el gènere amb la seva jugabilitat emocionant, el seu món immersiu i la seva història captivadora. Contestaràs la trucada i et convertiràs en un explorador llegendari? L'elecció és vostra.

font: ELS MEUS.JOCS

Preguntes més freqüents (FAQ)

P: Què és Hawked?

R: Hawked és un shooter d'extracció en tercera persona desenvolupat per MY.GAMES, que ofereix una experiència de joc emocionant on els jugadors s'uneixen per explorar una illa vibrant, resoldre trencaclosques, derrotar enemics i descobrir botí i tresors valuosos.

P: Quan estarà disponible Hawked a Steam Early Access?

R: Hawked estarà disponible a Steam Early Access a partir del 30 de novembre.

P: Quan es llançarà Hawked a les consoles?

R: El llançament de la consola de Hawked s'espera a principis del 2024.

P: Què és la campanya Renegade Rally?

R: La campanya Renegade Rally és un esdeveniment promocional a Hawked on els jugadors poden inscriure's per rebre recompenses i tenir l'oportunitat de guanyar premis especials, inclòs un subministrament de per vida de moneda premium.

P: Puc jugar a Hawked amb els meus amics?

R: Sí, Hawked ofereix una funció multijugador cooperatiu que us permet formar equip amb altres jugadors i embarcar-vos en l'aventura junts.