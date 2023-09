La mida del fitxer rumoreada i la durada del joc de Grand Theft Auto VI són motiu de preocupació

L'esperat llançament de Grand Theft Auto VI ha fet que els fans esperen amb impaciència qualsevol notícia o actualització de Rockstar Games. Mentre el joc encara està en desenvolupament, la manca d'informació ha provocat un flux constant de rumors i especulacions entre els fans.

Un rumor recent que ha cridat l'atenció és l'afirmació que GTA VI tindrà una mida massiva de fitxers de 750 GB i una durada de joc d'unes 400 hores. Això ha generat preocupacions per als jugadors, especialment aquells que estan limitats per l'espai d'emmagatzematge de la consola.

La mida del fitxer que es rumoreja suposa un problema important tant per als jugadors de PC com de consola. La PS5, per exemple, té un disc dur intern SSD de 825 GB, però després de reservar espai per als fitxers del sistema, els jugadors es queden amb només 667 GB. La mida del fitxer que es rumorea de GTA VI supera aquest nombre en més de 80 GB. Tot i que la Xbox Series X té una capacitat d'emmagatzematge una mica més gran d'1 TB, la situació encara és ajustada, especialment per al model de la sèrie S amb el seu disc dur SSD de 512 GB.

Per superar aquest possible problema d'emmagatzematge, els jugadors haurien d'invertir en emmagatzematge intern SSD addicional per a les targetes d'expansió PS5 o SSD per a Xbox Series X|S.

Tot i que aquests rumors estan creant preocupació entre els jugadors, és important prendre'ls amb un gra de sal fins que es confirmi. Sembla poc probable que Grand Theft Auto VI requereixi una quantitat tan gran d'espai d'emmagatzematge. No obstant això, destaca els possibles reptes que poden enfrontar els jugadors amb l'augment de la mida dels fitxers i les opcions d'emmagatzematge limitades.

Mentre els fans esperen el llançament de Grand Theft Auto VI, està clar que la capacitat d'emmagatzematge serà una consideració per a molts jugadors. Tant si els rumors són certs com si no, s'espera que els desenvolupadors trobin maneres d'optimitzar la mida dels fitxers sense comprometre la qualitat o la durada del joc.

