Google llança el model d'IA revolucionari Gemini, una estratègia de monetització futura incerta

Les accions de Google es van disparar més d'un 5% després de l'anunci del seu innovador model d'intel·ligència artificial, Gemini. La nova tecnologia d'IA està preparada per competir amb productes d'OpenAI, Microsoft i Meta, generant una gran emoció entre els analistes i inversors. Tot i que es va afirmar que les capacitats de Gemini superen el GPT-3.5 d'OpenAI, no es va esmentar com es compara amb l'últim model d'OpenAI, GPT-4 Turbo.

Els experts del sector han elogiat el progrés de Google en IA, considerant-lo com un avenç significatiu en el camp de la tecnologia. Tanmateix, encara queden preguntes sobre l'estratègia de monetització a llarg termini de Google per a Gemini. Tot i que la companyia té previst llicenciar Gemini als clients a través de Google Cloud a partir d'aquest mes, la seva implementació i integració més àmplia a l'ecosistema de productes de Google encara no s'han aclarit.

Microsoft, d'altra banda, ha presentat recentment Copilot, utilitzant el ChatGPT d'OpenAI a Word, Excel i altres programes d'Office. S'espera que aquest moviment generi més de 10 milions de dòlars en ingressos anualitzats per a Microsoft el 2026. Serveix com a exemple de com els models d'IA es poden monetitzar de manera efectiva.

Tot i que Wall Street va tenir una resposta relativament silenciosa a l'anunci de Google, els analistes reconeixen l'important avenç tecnològic que representa Gemini. No obstant això, s'han plantejat preocupacions sobre la incertesa que envolta la monetització a l'àrea de negoci principal de la cerca de Google, que podria enfrontar-se al rebuig del sector.

Gemini es veu com la culminació dels avenços d'IA de Google aquest any. Tot i que els analistes creuen que la intel·ligència artificial jugarà un paper vital a l'hora d'impulsar el creixement i la rendibilitat futurs, adverteixen que necessitarà temps perquè la seva influència tingui sentit. Es preveu que l'any 2024 sigui un punt d'inflexió on l'impacte de Gemini en la publicitat, el comportament del consumidor, les tendències dels desenvolupadors i les pràctiques empresarials serà més clar.

En conclusió, el llançament de Google del model d'IA Gemini marca una fita important en les capacitats d'IA de l'empresa. Tot i que el potencial de la tecnologia és prometedor, l'estratègia de monetització precisa i la seva integració al conjunt de productes de Google segueixen sent incerts. El mercat continua sent optimista amb cautela sobre el futur de Google en IA, esperant amb impaciència nous desenvolupaments i resultats en els propers anys.

