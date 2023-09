El nou pedaç de Google Chrome aborda una fallada de seguretat crítica

Google ha publicat una actualització de seguretat fora de banda per corregir una vulnerabilitat crítica al seu navegador web Chrome. El defecte, conegut com CVE-2023-4863, implica un desbordament de memòria intermèdia que afecta el format d'imatge WebP. Aquesta vulnerabilitat podria provocar l'execució de codi arbitrari o bloquejos.

El descobriment de la vulnerabilitat es va acreditar a Apple Security Engineering and Architecture (SEAR) i al Citizen Lab de la Munk School de la Universitat de Toronto. Els detalls específics de l'explotació no s'han revelat, però Google ha reconegut que s'ha observat un exploit per a CVE-2023-4863 en estat salvatge.

Aquest darrer pedaç forma part dels esforços en curs de Google per abordar les vulnerabilitats de dia zero a Chrome. Des de principis d'any, la companyia ja ha solucionat quatre d'aquestes vulnerabilitats.

A més del pedaç de Google, Apple també ha ampliat les seves solucions per abordar CVE-2023-41064, una altra vulnerabilitat relacionada amb el processament d'imatges. Aquesta vulnerabilitat és un problema de desbordament de memòria intermèdia al component d'E/S d'Imatge, que podria provocar l'execució de codi arbitrari. Es va utilitzar juntament amb CVE-2023-41061 en una cadena d'explotació iMessage de clic zero anomenada BLASTPASS per desplegar el programari espia Pegasus en iPhones completament pegats amb iOS 16.6.

Les similituds entre CVE-2023-41064 i CVE-2023-4863, ambdues relacionades amb el processament d'imatges i informades per Apple i The Citizen Lab, suggereixen una possible connexió entre les dues vulnerabilitats.

Per protegir-se de possibles amenaces, es recomana als usuaris que actualitzin el seu navegador Chrome a la versió 116.0.5845.187/.188 per a Windows i 116.0.5845.187 per a macOS i Linux. Els usuaris de navegadors basats en Chromium, com Microsoft Edge, Brave, Opera i Vivaldi, també haurien d'aplicar els pedaços tan aviat com estiguin disponibles.

Fonts:

– [Nom de la font 1]

– [Nom de la font 2]