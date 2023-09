Google s'enfronta a un judici antimonopoli pel domini del motor de cerca

Google serà desafiat en un judici antimonopoli nord-americà històric mentre els reguladors federals intenten desmantellar el seu imperi d'Internet. Durant les properes 10 setmanes, els advocats federals i els fiscals generals de l'estat presentaran proves per demostrar que Google va manipular el mercat al seu favor, violant la Sherman Act fent que el seu motor de cerca sigui l'opció predeterminada en diversos llocs i dispositius. El judici determinarà si Google va infringir la llei i, si és així, quines mesures s'han de prendre per frenar el gegant tecnològic.

La demanda va ser presentada pel Departament de Justícia fa gairebé tres anys, acusant Google d'utilitzar el seu domini de cerca a Internet per obtenir un avantatge injust contra els competidors. El govern afirma que Google paga milers de milions de dòlars anuals per ser el motor de cerca predeterminat en dispositius com l'iPhone i navegadors web com Safari i Firefox. A més, els reguladors argumenten que Google ha manipulat il·legalment el mercat exigint que el seu motor de cerca s'inclogui amb el seu programari Android per a telèfons intel·ligents.

Google argumenta que s'enfronta a una competència important i cita motors de cerca com Bing de Microsoft i llocs web com Amazon i Yelp com a exemples. L'empresa atribueix el seu èxit a les millores contínues del seu motor de cerca i destaca que la gent tria utilitzar Google per la seva fiabilitat i rendiment.

El resultat del judici podria tenir implicacions importants per a Google. Les possibles conseqüències inclouen acabar amb la pràctica de pagar a les empreses perquè Google sigui el motor de cerca predeterminat o que Google perdi el focus a mesura que es veu embolicat en batalles legals. Un cas antimonopoli similar contra Microsoft el 1998 va provocar que l'empresa tingués dificultats per adaptar-se a les tecnologies emergents, cosa que va permetre que Google assoleixi protagonisme.

A més del judici actual, Google també s'enfronta a un cas antimonopoli relacionat amb la seva tecnologia publicitària. El govern al·lega que Google monopolitza les tecnologies clau de publicitat digital i ha suggerit que és possible que Google hagi de vendre part del seu negoci d'adtech per abordar els problemes de pràctiques anticompetitives.

Fonts: Departament de Justícia, reguladors de la Unió Europea.