Google Fi Wireless ofereix un descompte de 75 dòlars a Pixel Watch 2 LTE per als subscriptors existents

Google Fi Wireless ofereix una oferta especial de Black Friday per als subscriptors d'MVNO existents, oferint un descompte de 75 dòlars al Pixel Watch 2 LTE. Per beneficiar-se del descompte, els usuaris han d'utilitzar el codi promocional BLACKFRIDAY durant la compra, fent que el preu baixi a 324.99 dòlars. Tanmateix, Google no ha especificat la durada d'aquest acord, per la qual cosa és recomanable que els clients interessats facin la seva compra aviat.

Mentrestant, la Google Store dels EUA i altres minoristes venen el Pixel Watch (Wi-Fi) original a 199.99 dòlars, mentre que el model LTE té un preu de 249.99 dòlars després de rebre un descompte de 80 dòlars. Caldrà veure si Google continuarà venent el portàtil anterior com a opció més assequible de la línia.

A més del descompte al Pixel Watch 2 LTE, Google Fi Wireless també ofereix un descompte de 10 dòlars en diverses bandes de Pixel Watch, com ara les bandes actives, elàstiques, de cuir i de cuir de dos tons, així com 10 dòlars de descompte al cable de càrrega. , disponible a Google Store.

A més, Google Fi ha introduït diverses altres ofertes de Black Friday per als seus clients. Aquests inclouen: 699 $ de tornada al Pixel 8 després de 24 crèdits de factura mensuals en registrar-se al pla Unlimited Plus fins a finals d'any, 200 $ de descompte a l'instant en totes les compres del Pixel 8 amb el codi promocional EXTRA200, un estalvi de 300 $ al Pixel 8 per clients existents i fins a 550 $ després de 24 mesos als dispositius Samsung Galaxy S23 més recents. A més, els clients poden beneficiar-se d'una devolució de 600 dòlars al Motorola razr+ després de 24 crèdits de factura mensuals.

Si esteu pensant en comprar el Pixel Watch 2 LTE o altres ofertes de Google Fi Black Friday, assegureu-vos d'aprofitar aquestes ofertes de temps limitat i gaudir de descomptes exclusius als vostres dispositius preferits.

FAQ

1. Puc utilitzar el descompte de 75 $ al Pixel Watch 2 LTE si no sóc un subscriptor de Google Fi Wireless?

No, el descompte de 75 dòlars al Pixel Watch 2 LTE s'ofereix específicament als subscriptors d'MVNO existents de Google Fi Wireless. Si no sou un subscriptor actual, és possible que no siguis apte per a aquesta oferta en particular.

2. Quant de temps és vàlida l'oferta del Black Friday per al Pixel Watch 2 LTE?

Google no ha proporcionat informació específica sobre la durada de l'oferta de Black Friday per al Pixel Watch 2 LTE. Us recomanem que feu la vostra compra el més aviat possible per assegurar-vos que no us perdeu el descompte.

3. Hi ha altres descomptes disponibles a Google Fi per al Black Friday?

Sí, a més de l'oferta Pixel Watch 2 LTE, Google Fi Wireless ofereix descomptes en diversos dispositius, inclosos els dispositius Pixel 8 i Samsung Galaxy S23. També hi ha descomptes a les corretges Pixel Watch i al cable de càrrega.

4. Puc combinar diverses ofertes de Black Friday a Google Fi Wireless?

Tot i que les combinacions específiques poden variar, hauríeu de poder aprofitar diverses ofertes de Black Friday a Google Fi Wireless. Per exemple, si ja sou subscriptor, podeu beneficiar-vos del descompte al Pixel Watch 2 LTE, així com dels descomptes en altres dispositius com el Pixel 8.

5. On puc trobar més informació sobre Google Fi Wireless i les seves ofertes de Black Friday?

Podeu visitar el lloc web de Google Fi Wireless o seguir els seus canals oficials de xarxes socials per trobar més informació sobre les seves ofertes de Black Friday. A més, els llocs web i els fòrums de notícies tecnològiques també poden oferir més detalls sobre aquestes ofertes.