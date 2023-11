L'ambiciós pla de Google per entrar a la indústria del joc

Quan es tracta d'entrar a la indústria del joc, Google tenia grans somnis. En la seva recerca d'aconseguir un lloc en els jocs, el gegant tecnològic va explorar diverses estratègies, inclosa l'associació amb Tencent per adquirir una participació important en el reconegut desenvolupador de jocs, Epic Games.

Liderat per la seva plataforma de reproducció de jocs, Stadia, Google pretenia interrompre el mercat i consolidar la seva presència amb una inversió en infraestructura de contingut. Inicialment, la companyia va considerar ofertes d'alt perfil per a Stadia, però finalment es va orientar cap a establir les seves pròpies etiquetes pròpies i col·laborar amb editors de tercers.

En un cas judicial recent entre Epic Games i Google, es va revelar que Phil Harrison, l'antic líder de Stadia, va proposar una idea intrigant. Harrison va suggerir que Google s'associï amb Tencent i comprin col·lectivament totes les accions d'Epic Games. Un moviment així hauria donat a Google un avantatge important amb la copropietat de Fortnite, un joc que va generar uns sorprenents 5.5 milions de dòlars en ingressos el 2018, consolidant la seva posició com un dels jocs més importants de l'època.

A falta d'un acord amb èxit amb Tencent, Google també va explorar la possibilitat d'adquirir una participació del 20% a Epic Games per un sorprenent 2 milions de dòlars. Els documents judicials mostraven converses per correu electrònic entre executius de Google, donant llum a les idees i plans preliminars per a la plataforma de jocs.

La possible adquisició o inversió a Epic Games es va veure com un moviment estratègic per maximitzar l'abast de Google als seus diferents serveis. Phil Harrison va destacar com Fortnite podria impulsar el creixement de la plataforma de YouTube de Google mitjançant l'augment del temps de visualització del joc. A més, la inversió podria ajudar a Google a traslladar milions de jugadors d'Amazon Web Services a la seva plataforma Google Cloud i a establir una forta implantació a la indústria del joc.

Tot i que els plans de Google d'entrar a la indústria dels jocs a través d'Epic Games no es van dur a terme, van mostrar la determinació de l'empresa de marcar-se en un mercat altament competitiu. A partir d'ara, Tencent té una participació del 40% a Epic Games, mentre que Sony Corp. posseeix una participació del 5%, amb Epic Games valorat en més de 31 milions de dòlars.

FAQ

1. Què és Stadia?

Stadia és una plataforma de jocs al núvol desenvolupada per Google. Permet als usuaris reproduir videojocs en diversos dispositius sense necessitat de maquinari de jocs dedicat.

2. Què és Epic Games?

Epic Games és un desenvolupador i editor de videojocs reconegut, més conegut per crear jocs populars com Fortnite, Gears of War i Unreal Tournament.

3. Qui és Tencent?

Tencent és un conglomerat multinacional xinès especialitzat en diversos serveis i productes relacionats amb Internet. És una de les empreses de videojocs més grans del món i està reconeguda com un actor important en la indústria.

Font: The Verge