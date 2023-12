Godzilla Minus One: una lliçó per a l'èxit de les pel·lícules d'acció de Hollywood

En un gir sorprenent dels esdeveniments, la pel·lícula de monstres de fabricació japonesa, "Godzilla Minus One", ha agafat per asalto la taquilla dels EUA, demostrant ser un triomf crític i comercial. Feta amb un pressupost modest de 15 milions de dòlars, l'enfocament de la pel·lícula de tornada als bàsics i l'èmfasi en el desenvolupament del personatge han ressonat amb el públic, en contrast amb les franquícies de superherois inflades que han estat lluitant en els últims anys.

Dirigida pel veterà cineasta japonès Takashi Yamazaki, "Godzilla Minus One" es va estrenar als Estats Units i va guanyar uns impressionants 11 milions de dòlars el cap de setmana d'obertura. Tot i que pot no semblar una xifra de gran èxit, el fet que sigui una pel·lícula subtitulada fa que el seu èxit sigui destacable. La pel·lícula ja ha més que duplicat el seu pressupost amb un total global de 23 milions de dòlars només al Japó. El seu llançament al Regne Unit i Irlanda encara està per arribar.

El que diferencia "Godzilla Minus One" d'altres pel·lícules de monstres és la seva capacitat per aconseguir un equilibri perfecte entre l'acció i el desenvolupament del personatge. Tant la crítica com el públic han elogiat la pel·lícula, donant-li una puntuació del 96% i el 98%, respectivament, a Rotten Tomatoes. The Daily Beast el descriu com "près tot el que els fans podrien desitjar", destacant la seva capacitat per abordar preocupacions tant humanes com de titans.

La pel·lícula segueix la història de Kōichi Shikishima, un pilot kamikaze que es nega a treure la vida durant la Segona Guerra Mundial i, en canvi, aterra el seu avió a una illa on es reparan avions. Quan Godzilla ataca l'illa, en Kōichi es troba congelat de por, provocant la mort de gairebé tots els altres. A mesura que passen els anys i Godzilla ressorgeix per causar estralls al Japó continental, Kōichi porta el pes de la culpa i ha d'enfrontar-se als seus propis defectes.

El que Hollywood pot aprendre de l'èxit de "Godzilla Minus One" és que els espectadors anhelen l'entreteniment més que les narracions complexes. El director de la pel·lícula, Yamazaki, va simplificar deliberadament la trama, centrant-se en el viatge emocional del personatge principal més que en les cridaneres batalles de monstres. Aquest enfocament ha ressonat amb el públic que està cansat de històries complicades i prefereix una experiència de visualització més senzilla i immersiva.

A mesura que Hollywood lluita per replicar l'èxit de franquícies com Marvel i DC, és essencial que els cineastes entenguin que el públic vol entretenir-se, no desbordar-se. L'èxit de "Godzilla Minus One" serveix com a recordatori que els grans pressupostos i les seqüències d'acció excessives no garanteixen l'èxit. En tornar als fonaments bàsics de la narració i el desenvolupament del personatge, Hollywood té l'oportunitat de captivar el públic una vegada més.

