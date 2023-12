La nova promoció de PlayStation Plus ofereix regals i descomptes interessants

Sony PlayStation comença la temporada de vacances amb una promoció emocionant anomenada Season of Play, que durarà del 5 de desembre de 2023 al 5 de gener de 2024. Aquest esdeveniment d'un mes està dissenyat per celebrar i recompensar la fidel comunitat de PlayStation.

Durant la temporada de joc, els membres de PlayStation Plus poden esperar una sèrie d'activitats i avantatges. Per començar, els jugadors poden bescanviar codis de val per nous avatars que commemoran títols populars, com ara Ghost of Tsushima, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Final Fantasy VII Remake i molt més. Els avatars estan disponibles tant per a les consoles PS5 com per a PS4 i no es requereix cap subscripció a PlayStation Plus.

A més dels avatars, la mercaderia de PlayStation Gear estarà disponible amb un descompte del 15% utilitzant el codi promocional SEASONOFPLAY15. Els jugadors poden visitar gear.playstation.com per obtenir més informació i detalls sobre aquesta interessant oferta.

Per a aquells que no són membres de PlayStation Plus, no us preocupeu, també hi ha activitats per a vosaltres. Tot i que no podreu accedir a ofertes i tornejos exclusius, encara podeu gaudir d'un cap de setmana multijugador en línia gratuït del 9 al 10 de desembre. Durant aquest temps, el multijugador en línia estarà disponible sense una subscripció a PlayStation Plus, cosa que permetrà als jugadors unir-se al seu amics en un joc multijugador emocionant.

A més, els tornejos de PlayStation se celebraran del 12 al 17 de desembre. Aquesta és una oportunitat fantàstica perquè els jugadors competitius mostrin les seves habilitats i guanyin premis, incloses les abonaments a PlayStation Plus Premium/Deluxe i l'oportunitat de participar en un sorteig d'una PlayStation 5 Digital. Consola d'edició.

Com a part de la temporada de joc, els membres de PlayStation Plus també poden guanyar punts de bonificació a PlayStation Stars bescanviant i jugant a qualsevol dels jocs mensuals de PlayStation Plus de desembre. Aquesta és una manera fantàstica de millorar la vostra experiència de joc i obtenir avantatges addicionals amb les compres elegibles a PlayStation Store.

Per acabar, els beneficis bàsics de Sony Pictures oferiran als membres de PlayStation Plus accés a un catàleg de pel·lícules seleccionats, juntament amb descomptes exclusius en títols seleccionats. A partir del 5 de desembre, també s'afegirà contingut selecte de Crunchyroll, que permetrà als fans gaudir d'episodis de sèries d'anime populars.

No et perdis la temporada de joc de PlayStation Plus! Visiteu el lloc web oficial de PlayStation Plus per obtenir més informació i prepareu-vos per a un mes increïble de jocs, recompenses i descomptes. Feliç joc!