GE Aerospace desenvolupa un robot semblant a un cuc per a inspeccions i reparacions de motors a reacció

GE Aerospace ha presentat la seva última innovació en tecnologia robòtica amb el desenvolupament del Sensiworm (Soft ElectroNics Skin-Innervated Robotic Worm). Aquest robot semblant a un cuc té el potencial de revolucionar la manera com s'inspeccionen i es reparen els motors a reacció, minimitzant el temps d'inactivitat i oferint solucions menys invasives.

El Sensiworm està dissenyat específicament per actuar com un conjunt addicional d'ulls i orelles per als operadors de serveis mentre realitzen inspeccions dins dels complexos interiors dels motors d'avions. De manera similar als avenços de la robòtica suau utilitzada en cirurgies mínimament invasives per als pacients, aquesta tecnologia permet als tècnics examinar i reparar de manera eficient els motors a reacció mentre encara estan a l'ala, sense necessitat de desmuntar-los.

Semblant-se a un cuc de polzades, el Sensiworm pot arrossegar-se per diverses parts del motor, incloses les pales giratòries d'un aerogenerador. Equipat amb peus de ventosa, pot navegar a través d'obstacles i arribar a llocs que d'altra manera serien inaccessibles a causa de la gravetat. El robot és capaç de detectar i mesurar el gruix dels recobriments de barrera tèrmica, així com detectar fuites de gas, proporcionant als operadors dades en temps real i canals de vídeo en directe des de cada racó del motor.

GE Aerospace va desenvolupar el Sensiworm en col·laboració amb SEMI Flex Tech, una coalició públic-privada finançada per l'exèrcit dels EUA que se centra a avançar en l'electrònica flexible. No obstant això, l'empresa no ha proporcionat detalls sobre l'etapa de desenvolupament ni quan es desplegarà el robot per a un ús pràctic.

Aquesta tecnologia innovadora té el potencial de reduir significativament el temps d'inactivitat en el manteniment d'avions i millorar l'eficiència general de les inspeccions i reparacions. Amb el Sensiworm, els operadors tindran un accés pràcticament il·limitat per inspeccionar els motors, garantint un rendiment i una seguretat òptims sense necessitat d'un desmuntatge extens.

