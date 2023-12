Viu el món de la diversió afruitat a Nintendo Switch

Submergeix-te en un món colorit i emocionant de fruites amb l'últim llançament del joc a Nintendo Switch! Del 14 al 20 de desembre, els membres de Nintendo Switch Online tenen l'oportunitat exclusiva de descarregar i jugar a Suika Game de manera gratuïta.

A Suika Game, tens el poder de crear grans fruites i síndries encara més grans! Combinant dues fruites petites, podeu canviar-ne el tipus i fer-les créixer. Mantingueu el ritme i observeu com es multiplica la vostra col·lecció de fruites. Però aneu amb compte de no deixar que la caixa es desbordi de fruita: la velocitat i la precisió són clau!

Si us trobeu enganxat a l'acció afruitat, no us preocupeu per perdre el vostre progrés. Si decidiu comprar el joc durant o després del període de prova gratuït, podreu mantenir intactes totes les vostres dades desades.

Els membres de Nintendo Switch Online també tenen l'oportunitat d'aconseguir els My Nintendo Platinum Points provant aquesta prova del joc. Completa una missió i guanya 100 punts de platí com a recompensa. Aneu a la secció Missions i recompenses de la vostra pàgina de subscripció a Nintendo Switch Online per obtenir més informació.

Encara no ets membre de Nintendo Switch Online? No et perdis aquesta increïble oportunitat! Registra't avui per accedir a avantatges exclusius com ara les proves de jocs i molt més. Visiteu el lloc web oficial de Nintendo Switch Online o accediu a la informació mitjançant el menú HOME de la vostra consola Nintendo Switch.

Viu el joc vibrant i addictiu de Suika Game al teu Nintendo Switch. Prepareu-vos per submergir-vos en un món de gaudi afruitat com mai abans!