El projector KJM K3: una solució d'entreteniment brillant i versàtil

El projector K3 Full HD del KJM de la Xina està trencant el motlle oferint als usuaris l'oportunitat de veure pel·lícules durant el dia. A diferència dels projectors LED típics que requereixen una habitació enfosquida, el K3 compta amb un impressionant 1,500 lúmens ANSI, que ofereix una brillantor suficient per gaudir de les pel·lícules fins i tot amb una mica de llum ambiental.

Equipat amb un sistema de so JBL d'alta qualitat, el KJM K3 ofereix una simfonia d'àudio ric i ajustat amb precisió. A més, el projector està certificat per Netflix, cosa que garanteix un accés perfecte a una àmplia biblioteca de pel·lícules i programes de televisió.

Impulsat per la tecnologia de processament MediaTek i amb un sistema operatiu Linux, el K3 ofereix una experiència fàcil d'utilitzar. Tot i que no ofereix accés a Play Store per a aplicacions d'entreteniment, és compatible amb plataformes de transmissió populars com Netflix i Prime Video.

Si els usuaris desitgen opcions de transmissió addicionals, poden connectar fàcilment un stick de reproducció de marques com Roku o Amazon a un dels ports HDMI disponibles. Alternativament, el contingut es pot emetre sense fil des de diversos dispositius, inclosos dispositius mòbils, PC i Mac.

Amb enfocament automàtic i correcció trapezoidal, el KJM K3 garanteix una configuració fàcil. A més, el seu segell IPX5 protegeix contra la pols, el que el fa ideal per a nits de cinema sense preocupacions.

Els patrocinadors d'Indiegogo poden assegurar el KJM K3 per tan sols 279 dòlars, i es calcula que l'enviament començarà al novembre. Fes un cop d'ull al vídeo següent per veure'n més de prop les característiques del K3.

Font: KJM