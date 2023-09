Presentació de la lent Duvo 24-300 mm per a la cobertura cinematogràfica

La nova lent Duvo 24-300 mm ofereix suport de format dual tant per a sensors Super 35 mm com per a fotograma complet. Amb un expansor 1.5x activat, aquest objectiu està dissenyat per aportar poca profunditat de camp i bokeh, proporcionant un aspecte cinematogràfic fins i tot quan s'utilitzen càmeres tipus ENG per a esports i esdeveniments en directe.

A diferència de les lents de cinema optimitzades per a produccions amb guió, la lent Duvo 24-300 mm ofereix una relació d'ampliació del zoom més gran, la qual cosa la fa ideal per capturar fotografies dinàmiques durant esdeveniments esportius, concerts, documentals i cinematografia de vida salvatge. La seva mida compacta, la seva construcció lleugera i la seva portabilitat contribueixen a una gran mobilitat, permetent als directors de fotografia capturar imatges impressionants en diversos entorns.

El març d'aquest any, Fujifilm va presentar el FUJINON HZK25-1000mm (Duvo 25-1000), també conegut com a "Duvo Box". Aquesta lent de zoom de difusió de tipus caixa, optimitzada per a la montura PL Super 35, va ampliar encara més les capacitats de la línia de lents de la sèrie Duvo.

Les característiques clau de la lent Duvo 24-300 mm inclouen la seva compatibilitat amb el sensor Super 35 mm i la capacitat de suportar un sensor equivalent al fotograma complet mitjançant l'activació de l'expansor integrat. Quan es munta en una càmera equipada amb un sensor de fotograma complet, la lent ofereix un rendiment òptic òptim mentre manté el mateix angle de visió que quan s'utilitza en una càmera amb sensor Super 35 mm.

Fujifilm té previst llançar la lent Duvo 24-300 mm al mercat nord-americà a la primavera de 2024, proporcionant als directors de fotografia una eina versàtil per capturar una cobertura cinematogràfica excepcional.

(Font: Erik Naso, DP i cineasta guardonat amb un premi Emmy)

Definicions:

– Super 35 mm: un format de pel·lícula de càmera de cinema que utilitza una pel·lícula de rendiment individual amb una mida de fotograma de 24 x 14 mm. Sovint s'utilitza en cinematografia digital de gamma alta.

– Càmeres tipus ENG: càmeres electròniques per a la recollida de notícies, que solen utilitzar les emissores i els periodistes per capturar notícies i esdeveniments en moviment.

– Bokeh: una àrea desenfocada visualment agradable d'una imatge, que normalment s'aconsegueix mitjançant l'ús d'una poca profunditat de camp.

