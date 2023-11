Frontegg presenta la plataforma d'identitat de client de nova generació a AWS Marketplace

Frontegg, una plataforma líder d'identitat de client, ha anunciat la disponibilitat de la seva solució innovadora a AWS Marketplace. Aquesta associació permet als clients de Frontegg i als nous clients potencials accedir fàcilment i aprofitar les capacitats d'avantguarda de la plataforma mitjançant el procés d'adquisició simplificat d'AWS Marketplace i les opcions de preus basades en l'ús.

"La nostra plataforma revoluciona l'experiència de gestió d'usuaris, potenciant les organitzacions i els usuaris finals per igual", va dir Sagi Rodin, cofundador i CEO de Frontegg. "En portar Frontegg al mercat de núvol líder del sector, estem establint un nou estàndard del sector en la gestió d'identitats i usuaris. Les empreses SaaS poden accelerar la innovació i escalar les seves aplicacions ràpidament amb les nostres funcions avançades. Amb les recents millores i la nostra presència a AWS Marketplace, estem preparats per a un creixement continuat".

Frontegg ha presentat recentment Frontegg Forward, un conjunt de noves funcions dissenyades per millorar la gestió d'usuaris i identitats, amb un enfocament en la velocitat i la flexibilitat. Això inclou la funció Jerarquies, que permet als usuaris crear estructures organitzatives complexes, i Security Suite, que ofereix supervisió de seguretat en temps real, apoderament de l'usuari final i detecció automatitzada d'amenaces. A més, la funció de drets proporciona a les organitzacions controls personalitzats i conscients del context per a l'accés dels usuaris basats en rols i permisos. Finalment, la funció Signals ofereix anàlisis sòlides per impulsar oportunitats proactives de vendes addicionals, mitigació de riscos i informació sobre l'expansió geogràfica.

Com a plataforma CIAM (Customer Identity and Access Management) reconeguda per G2 Crowd, Frontegg ofereix un conjunt complet de funcionalitats de gestió d'identitats. Des de fluxos d'incorporació sense problemes i drets d'usuari avançats fins a autoritzacions sòlides, gestió de rols, mesures de seguretat del compte i suport per a múltiples arrendaments, Frontegg equipa les empreses SaaS amb les eines necessàries per millorar la seguretat i l'experiència de l'usuari.

Per obtenir més informació sobre la innovadora plataforma d'identitat de client de Frontegg i per accedir a una prova gratuïta, visiteu la seva pàgina AWS Marketplace.

Font: GlobeNewswire.com

FAQ

Què és Frontegg?

Frontegg és una plataforma d'identitat de client que permet a les empreses SaaS millorar la seguretat i l'experiència de l'usuari mitjançant funcionalitats integrals de gestió d'identitats.

Què és AWS Marketplace?

AWS Marketplace és un catàleg en línia on els clients d'Amazon Web Services (AWS) poden trobar, comprar, implementar i gestionar programari, serveis i solucions de tercers per donar suport als seus negocis.

Quines són les característiques principals de Frontegg Forward?

Frontegg Forward introdueix diverses funcions noves, incloses les jerarquies, que permeten als usuaris crear estructures organitzatives complexes, i Security Suite, que ofereix supervisió de seguretat en temps real, apoderament de l'usuari final i detecció automatitzada d'amenaces. A més, Frontegg Forward proporciona drets per a controls d'accés d'usuari personalitzats i senyals per a analítiques sòlides.

Com puc accedir a una prova gratuïta de Frontegg?

Per accedir a una prova gratuïta de Frontegg, visiteu la seva pàgina d'AWS Marketplace i seguiu les instruccions que es proporcionen.