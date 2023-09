Com Davina McCall segueix semblant més jove que mai

Davina McCall és coneguda pel seu aspecte juvenil i la seva energia innegable, i molta gent es pregunta com aconsegueix semblar més jove que mai. Tot i estar a l'atenció pública durant gairebé 30 anys, Davina sembla estar envellint al revés.

Un dels seus secrets per desafiar l'edat és la seva rutina de cura de la pell. Davina ho manté relativament senzill, utilitzant productes assequibles que es poden trobar als supermercats i botigues de carrer. Jura per l'aigua micel·lar de Garnier per netejar i eliminar el maquillatge amb suavitat. Segueix amb un tòner de la doctora Frances Prenna Jones anomenat Formula 2006, que és ideal per a la seva pell grassa. El seu ritual de cura de la pell es completa amb la "luxosa" crema de nit Ultra-lift i protector solar SPF50 de Garnier.

Quan es tracta de maquillatge, Davina prefereix un aspecte natural. Sovint utilitza productes de la gamma de Trinny Woodall, Trinny London, inclosa la seva crema BFF De-Stress per a una cobertura lleugera. La màscara bàsica, els llapis de llavis Chubby de Clinique i un toc de rubor completen el seu aspecte fresc.

Els cabells deliciosos de la Davina s'han convertit en una part característica de la seva imatge. Es tenyeix els seus panys a casa i mai deixa que el seu cabell s'assequi a l'aire, optant per un assecat amb un bon raspall.

La forma física juga un paper important en l'aparença juvenil de Davina. Ella defensa l'exercici regular i creu que és la clau per als joves. Davina incorpora una varietat d'activitats a la seva rutina, com passejades ràpides amb gossos, carreres, pilates, classes de boxa i entrenament amb peses. Fins i tot té entrenaments de braços de deu minuts disponibles al seu lloc web.

Davina segueix una dieta sense sucre, que contribueix a la seva salut en general. Ha superat les lluites passades amb l'anorèxia i l'addicció i ara prioritza el seu benestar.

En conclusió, els secrets anti-envelliment de Davina McCall inclouen una rutina de cura de la pell sense problemes, maquillatge natural, cabells ben pentinats, exercici regular i una dieta sense sucre. El seu compromís de cuidar-se per dins i per fora és el que la fa semblar més jove que mai.

