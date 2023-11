Freesync vs G-Sync: desmentir la batalla del monitor de jocs

Els monitors de jocs amb un logotip AMD FreeSync o Nvidia G-Sync s'han convertit en la norma al mercat. Ambdues tecnologies proporcionen freqüències d'actualització variables per garantir un joc fluid i coherent. Però la pregunta segueix sent: quin és millor?

Pel que fa al rendiment, AMD FreeSync i Nvidia G-Sync són més semblants que diferents. Aquestes tecnologies de freqüència de refresc variable sincronitzen la freqüència d'actualització del monitor amb la velocitat de fotogrames que emet el dispositiu, eliminant el trencament de la pantalla i garantint un joc fluid. Tots dos també tracten problemes de ritme de fotograma que podrien causar tartamudeig. V-sync és una alternativa, però pot reduir significativament la velocitat de fotogrames. FreeSync i G-Sync manegen les caigudes del marc sense sacrificar el rendiment.

Tot i que la majoria de pantalles amb compatibilitat amb FreeSync o G-Sync són compatibles amb ambdues tecnologies, hi ha excepcions. El G-Sync i el G-Sync Ultimate de Nvidia requereixen maquinari específic i només funcionen amb les GPU de Nvidia. Aquesta solució patentada funciona millor a taxes de refresc més baixes per sota dels 40-48 Hz. Tanmateix, en escenaris del món real, aquest avantatge pot no tenir un impacte significatiu. La majoria dels usuaris informen d'experiències positives tant amb FreeSync com amb G-Sync amb freqüències de refresc més baixes.

Pel que fa a les característiques, les pantalles compatibles amb FreeSync i G-Sync són en gran part idèntiques. Les principals diferències vénen amb els monitors G-Sync i G-Sync Ultimate de Nvidia, que tenen maquinari propietari per a un suport de freqüència de refresc més ampli. Tanmateix, les situacions en què un joc funciona per sota de 48 FPS amb la sincronització adaptativa activada són rares. Els monitors compatibles amb FreeSync i G-Sync solucionen aquest problema repetint fotogrames.

Pel que fa a la compatibilitat de monitors i targetes de vídeo, la majoria de monitors compatibles amb AMD FreeSync o Nvidia G-Sync Compatible haurien de funcionar de manera intercanviable. Aquesta compatibilitat no oficial és possible perquè ambdues tecnologies utilitzen l'estàndard VESA Adaptive-Sync. Tanmateix, els monitors G-Sync i G-Sync Ultimate de Nvidia es desvien d'aquest estàndard i només admeten taxes d'actualització variables amb les GPU de Nvidia.

En termes de valor, no hi ha una diferència significativa entre AMD FreeSync i Nvidia G-Sync. Les pantalles G-Sync i G-Sync Ultimate solen ser més cares, mentre que la majoria de pantalles ofereixen compatibilitat amb Nvidia G-Sync juntament amb el suport AMD FreeSync.

FAQ

Què és millor: FreeSync o G-Sync?

Tant FreeSync com G-Sync ofereixen un rendiment i funcions similars. L'elecció depèn principalment de la compatibilitat amb la targeta gràfica i el monitor.

Els monitors FreeSync i G-Sync són compatibles entre si?

En la majoria dels casos, els monitors que admeten una tecnologia poden funcionar amb l'altra. Tanmateix, la compatibilitat no està garantida, ja que hi ha diferents estàndards de certificació i matisos entre AMD, Nvidia i VESA.

Els monitors AMD FreeSync i Nvidia G-Sync ofereixen una relació qualitat-preu?

Pel que fa al valor, hi ha poca diferència entre les dues tecnologies. Les pantalles G-Sync i G-Sync Ultimate solen ser més cares, mentre que els monitors compatibles amb FreeSync i G-Sync ofereixen una opció més assequible amb funcions similars.

La batalla entre AMD FreeSync i Nvidia G-Sync finalment acaba en empat. Aquestes tecnologies proporcionen resultats similars i l'elecció depèn de les preferències individuals i la compatibilitat amb altres components de maquinari. És important tenir en compte les necessitats específiques i el pressupost a l'hora de seleccionar un monitor de joc.