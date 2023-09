L'emocionant col·laboració entre Fortnite i My Hero Academia

Els fans de Fortnite i els entusiastes de My Hero Academia tenen motius per alegrar-se perquè la darrera col·laboració porta els estimats personatges de My Hero Academia al món de Fortnite. En un nou tràiler, el popular joc de battle royale revela que Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima i Mina Ashido han fet el seu debut a la botiga d'articles de Fortnite.

Els personatges de la UA High School, incloent Shoto Todoroki amb els seus impressionants poders de gel i foc, Eijiro Kirishima amb la seva pell endurida i Mina Ashido amb les seves habilitats basades en àcids, han tornat per a una altra missió d'entrenament a l'actualització Fortnite v26.10. Els jugadors poden embarcar-se en missions dins del joc per guanyar XP i submergir-se encara més en aquesta emocionant experiència crossover.

La col·laboració de Fortnite amb My Hero Academia mostra els esforços continuats d'Epic Games per incorporar personatges populars de diversos fandoms al joc. Aquesta col·laboració no només afegeix nous personatges al joc, sinó que també introdueix una història única i nous reptes que els jugadors poden explorar.

Aquesta col·laboració ofereix una oportunitat als fans de My Hero Academia de relacionar-se amb els seus personatges preferits en un entorn de joc diferent, mentre que els jugadors de Fortnite s'introdueixen al ric món de My Hero Academia. Tots dos fans poden reunir-se per gaudir de l'emoció i l'emoció d'aquest esdeveniment crossover.

A mesura que es desenvolupa la col·laboració entre Fortnite i My Hero Academia, els fans poden esperar més sorpreses, missions i recompenses en les properes actualitzacions. Estigueu atents per obtenir més detalls i uniu-vos a l'aventura mentre aquests personatges emblemàtics uneixen forces al món de Fortnite.

Definicions:

– Fortnite: un popular videojoc Battle Royale desenvolupat per Epic Games, on els jugadors lluiten entre ells per ser l'última persona en peu.

- My Hero Academia: una popular sèrie de manga i anime creada per Kohei Horikoshi, ambientada en un món on els individus posseeixen habilitats sobrehumanes conegudes com "Quirks". La història segueix a Izuku Midoriya, un nen sense cap peculiar, que pretén convertir-se en un heroi.