L'última actualització de Fortnite: què esperar i com solucionar els problemes de connectivitat

Fortnite, el popular joc de battle royale desenvolupat per Epic Games, s'ha de sotmetre a un temps d'inactivitat de manteniment programat el 23 de novembre de 2023 per a l'esperada actualització v27.11. S'espera que aquesta actualització torni a recuperar armes, articles i jocs estimats de les temporades 9 i X, inclòs el rifle de franctirador pesat, el llançador de granades de proximitat, Storm Flip i molt més.

Durant el període de manteniment, que està programat de 09:00 a 13:00 UTC, el matchmaking es desactivarà temporalment i els jugadors poden trobar problemes com el missatge d'error "Els servidors de Fortnite no responen". Per ajudar a mitigar aquests problemes, aquí teniu alguns passos que podeu seguir:

1. Reinicieu el vostre joc, consola o PC: de vegades, un simple reinici pot resoldre problemes de connectivitat.

2. Comproveu la pàgina d'estat del servidor d'Epic Games: si visiteu la pàgina d'estat del servidor d'Epic Games (URL: epicgames.com/status), podeu comprovar si hi ha problemes amb el servidor.

3. Canvieu la configuració de DNS: ajustar la vostra configuració de DNS a un proveïdor diferent de vegades pot millorar l'estabilitat de la connexió. Consulteu la documentació del vostre dispositiu o cerqueu en línia instruccions específiques per a la vostra plataforma.

4. Esborra la memòria cau de la consola: esborrar la memòria cau de la consola pot ajudar a resoldre els problemes de rendiment. Consulteu el manual d'usuari de la vostra consola o el lloc web d'assistència per obtenir instruccions sobre com esborrar la memòria cau.

5. Desactiva els tallafocs/VPN temporalment: de vegades els tallafocs o les VPN poden interferir amb la connexió del joc. Desactivar-los temporalment pot ajudar a identificar si estan causant problemes.

Durant el temps d'inactivitat, Epic Games realitzarà actualitzacions crítiques de bases de dades i manteniment del servidor per garantir un desplegament correcte de l'actualització v27.11. Mentre s'espera que es reprenguin els serveis, el millor és tenir paciència.

Per fer un seguiment del progrés de l'actualització, seguiu el control de Twitter d'estat de Fortnite per obtenir actualitzacions en temps real d'Epic Games. A més, la pàgina d'estat d'Epic Games proporciona informació sobre les etapes del desplegament del pegat, indicant quan diversos serveis, com ara l'inici de sessió i les coincidències, estan "En curs" o "Resolts".

S'estima que el temps d'inactivitat d'aquesta actualització en particular durarà aproximadament quatre hores, de les 09:00 a les 01:00 UTC. Tanmateix, és important tenir en compte que es poden produir extensions inesperades. Estigueu atents a les actualitzacions oficials de Twitter d'Epic Games per obtenir la informació més precisa.

FAQ:

P: Quina és l'actualització v27.11 per a Fortnite?

R: L'actualització v27.11 per a Fortnite és una correcció ràpida que recupera armes, articles i jocs populars de les temporades 9 i X.

P: Quant de temps durarà el manteniment del servidor Fortnite per a l'actualització v27.11?

R: S'espera que el manteniment del servidor Fortnite per a l'actualització v27.11 duri aproximadament quatre hores, de 09:00 a 01:00 UTC.

P: Com puc solucionar l'error "Els servidors Fortnite no responen"?

R: Per solucionar l'error "Els servidors Fortnite no responen", podeu provar de reiniciar el joc, comprovar la pàgina d'estat del servidor d'Epic Games, canviar la configuració de DNS, esborrar la memòria cau de la consola o desactivar temporalment els tallafocs/VPN.

P: On puc obtenir actualitzacions en temps real sobre el progrés de l'actualització de Fortnite?

R: Podeu seguir el control de Twitter d'estat de Fortnite per obtenir actualitzacions en temps real sobre el progrés de l'actualització de Fortnite. La pàgina d'estat d'Epic Games també proporciona informació sobre les etapes de desplegament dels pegats.