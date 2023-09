Actualització de Fortnite 26.10: programació de temps d'inactivitat i especulacions sobre contingut nou

El desenvolupador de Fortnite, Epic Games, ha anunciat que el joc no estarà disponible momentàniament per a l'actualització 26.10. Aquesta actualització s'aplicarà a diverses plataformes, com ara PS5, PS4, consoles Xbox, Nintendo Switch, Android i PC. Els jugadors poden esperar que l'actualització estigui disponible per a la seva baixada el matí del 12 de setembre.

Amb l'actualització, els usuaris haurien d'anticipar un període d'inactivitat del servidor. Això vol dir que Fortnite no es podrà jugar temporalment durant un parell d'hores. Per obtenir informació detallada sobre quan podeu tornar a iniciar sessió al joc, aquí teniu el calendari d'inactivitat del servidor 26.10:

– El temps d'inactivitat s'iniciarà a les 4:XNUMX AM ET, per tant, es desactivarà breument el matchmaking abans.

– Per als aficionats del Regne Unit, el període complet fora de línia començarà a les 9:8.30 BST mentre que el matchmaking es desactivarà a les XNUMX:XNUMX AM BST.

Tot i que Epic Games no ha indicat explícitament quan conclourà el temps d'inactivitat, el manteniment sol durar aproximadament un parell d'hores. Per tant, Fortnite hauria de tornar a estar en línia a les 11:XNUMX BST com a molt tard.

L'anunci d'aquesta actualització ha provocat especulacions entre els entusiastes sobre quin contingut nou s'inclourà a l'actualització 26.10. Alguns fans teoritzen que, amb el llançament imminent d'accés anticipat de Mortal Kombat 1, Sub Zero de la franquícia es pot convertir en un personatge jugable a Fortnite.

A més, s'espera que Epic Games introdueixi un nou element o arma, així com un nou Augment. La botiga d'articles també rebrà aspectes nous perquè els jugadors adquireixin i millorin la seva experiència de joc.

Al costat d'aquestes noves incorporacions, Epic Games abordarà els errors prevalents i els errors de joc des de l'inici de la nova temporada, polint encara més el joc per a un gaudi òptim.

Font: Anunci de Twitter d'Epic Games