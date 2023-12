El president de la Cambra, Kevin McCarthy, anuncia la dimissió, sacseja el GOP

By

En un moviment sorprenent, el president de la Cambra, Kevin McCarthy, ha anunciat la seva dimissió del càrrec a finals d'aquest mes. McCarthy, que va ser destituït del poder a principis d'any, va citar el seu desig de servir els Estats Units de noves maneres com a motiu de la seva marxa.

La dimissió de McCarthy suposa un cop per al seu successor, el president Mike Johnson, i els republicans de la Cambra. Amb la ja estreta majoria del GOP reduïda encara més, l'aprovació de la legislació el 2024 serà encara més difícil per al partit.

Tot i que McCarthy no va proporcionar detalls sobre el seu proper moviment, va expressar el seu compromís de donar suport a la propera generació de líders i continuar reclutant els millors i més brillants del país per als càrrecs electes. McCarthy també va destacar l'expansió del Partit Republicà i la seva intenció d'aportar la seva experiència al seu creixement.

El moment de la sortida de McCarthy és important, ja que significa que marxarà abans de les eleccions especials per substituir el diputat expulsat George Santos. Això redueix encara més la majoria republicana, i requereix més suport demòcrata per aprovar mesures a la Cambra.

Al llarg de la seva carrera, McCarthy ha ocupat diversos càrrecs de lideratge dins del GOP, incloent-hi el principal adjunt, el de la majoria, el líder de la majoria i el líder de la minoria. Malgrat els seus èxits, el seu càrrec de ponent va durar només 269 dies, el que el va convertir en el tercer més curt de la història.

La renúncia de McCarthy crearà nous reptes per als republicans de cara a l'Any Nou. El partit ja s'ha enfrontat a dificultats per aprovar els comptes de crèdits, i la seva majoria més esvelta l'any que ve farà que sigui encara més difícil aprovar factures de missatgeria o una resolució d'impeachment en un any electoral.

Mentre McCarthy es prepara per acabar el seu mandat, el president Mike Johnson li va desitjar el millor en una declaració, reconeixent el servei de McCarthy al poble nord-americà i als seus electors durant gairebé dues dècades.

La vacant deixada per la marxa de McCarthy requerirà unes eleccions especials a Califòrnia, que es preveu que es celebrin en els propers mesos. S'espera que el districte sòlidament republicà de McCarthy romangui sota el control del GOP a les eleccions especials.

Tot i que la renúncia de McCarthy marca el final del seu mandat al Congrés, també significa un nou capítol per a ell mentre explora altres oportunitats per servir el país.