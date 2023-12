L'actualització de Minecraft presenta suport 4K per a Xbox Series X i Series S

S'ha llançat una nova actualització per a Minecraft, titulada Preview 1.20.60.23, que aporta diverses addicions interessants al joc. Una de les característiques més destacades és la inclusió de l'Armadillo, que va ser el guanyador del Mob Vote durant Minecraft Live 2023. Aquesta nova mafia adorable presenta Wolf Armor, que permet als jugadors protegir els seus peluts companys.

Tanmateix, l'afegit més important d'aquesta actualització és el suport per a resolucions 4K tant a les consoles Xbox Series X com a les sèries S. Aquesta és una actualització molt esperada per als jugadors de Minecraft que han anhelat una millora de la generació actual. Tot i que potser no és l'experiència completa de traçat de raigs que els aficionats esperaven, la possibilitat de jugar el joc a una resolució molt més alta segurament serà una millora benvinguda.

L'actualització també inclou diverses correccions, millores i actualitzacions per als creadors. El registre de canvis oficial va esmentar l'addició del suport de resolució 4K, cosa que indica que Mojang Studios està fent un esforç per millorar l'experiència de Minecraft a les consoles Xbox més noves. Aquest canvi pot semblar petit, però marca un pas en la direcció correcta per al joc.

Val la pena assenyalar que l'actualització de resolució 4K està disponible tant per a la Sèrie X de Xbox com per a la Sèrie S. Tot i que 4K és estàndard per a la Sèrie X, és poc freqüent que els jocs assoleixin resolucions tan altes a la Sèrie S més compacta. Aquesta actualització mostra El compromís de Mojang per oferir una experiència coherent a ambdues consoles.

Aquesta actualització ofereix funcions interessants per als jugadors de Minecraft de diferents plataformes, no només per als jugadors de Xbox. L'Armadillo, amb les seves habilitats úniques i articles de llançament, estarà disponible per a proves públiques. A més, Minecraft Preview 1.20.60.23 és accessible a Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, Android (beta) i iOS.

Tot i que no hi ha cap garantia d'actualitzacions més significatives en el futur, aquesta actualització significa un pas en la direcció correcta per a Minecraft a les consoles de la generació actual. Amb l'augment de la resolució de 1080p a 4K, el joc serà encara més impressionant visualment. Aquesta millora segur que agradarà als jugadors mentre continuen explorant i creant en l'estimat món de blocs de Minecraft.