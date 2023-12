Els manatís de Florida prosperen amb fonts d'aliments naturals

Resum: els funcionaris de vida salvatge de Florida han anunciat que no proporcionaran enciam als manatís aquest hivern, citant l'abundància d'herbes marines a la llacuna de mosquits i les condicions corporals saludables dels manatís de la zona com a motius de la seva decisió. Això es produeix després que es declarés un esdeveniment de mortalitat inusual (UME) el 2021 a causa de l'augment de les morts de manatís causades per la fam. En no dependre de l'alimentació artificial, els funcionaris de la vida salvatge són optimistes sobre la millora de la salut i les taxes de supervivència dels manatís. Tanmateix, disposen d'un pla de contingència per prestar assistència si es produeixen contratemps.

En un canvi respecte a les temporades d'hivern anteriors, la Comissió de Conservació de Peixos i Vida Silvestre de Florida (FWC) va informar d'una reducció significativa del nombre de manatís morints de fam a causa de la manca d'herbes marines. Aquest resultat positiu s'atribueix a l'augment de la disponibilitat d'herbes marines a la llacuna de mosquits, que és una font d'aliment vital per als manatís. La decisió del FWC d'aturar el subministrament d'enciam es basa en la seva avaluació que els manatís de la zona no es troben en condicions corporals pobres o compromeses.

La UME, que es va declarar el 2021 a causa d'un nombre rècord de morts de manatís, no s'ha declarat oficialment acabada. Els investigadors del FWC continuaran supervisant la salut i les condicions de l'hàbitat dels manatís i proporcionaran l'assistència necessària si algun manatí requereix intervenció. Aquest enfocament proactiu garanteix que els funcionaris de vida salvatge puguin respondre ràpidament a qualsevol canvi en el benestar dels manatís.

En permetre que els manatís confiïn en fonts d'aliments naturals, els funcionaris de la vida salvatge creuen que la salut general i les taxes de supervivència dels manatís milloraran. La decisió d'interrompre l'alimentació d'enciams representa un canvi cap a un enfocament més sostenible i conscient del medi ambient per preservar i protegir la població de manatís de Florida.

Tot i que el FWC es manté amb cautela sobre l'estat actual dels manatís, reconeixen la importància d'estar preparats per a qualsevol contratemps imprevist. Han dissenyat un pla per proporcionar una alimentació suplementària si cal, assegurant que el benestar dels manatís segueixi sent una prioritat màxima.

En general, aquesta decisió posa de manifest la importància de preservar els hàbitats naturals i les fonts d'aliments per a la vida salvatge, que els permeti prosperar en els seus entorns natius.

